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Главврач больницы Старобельска в ЛНР рассказал о ситуации с ранеными - РИА Новости, 03.04.2022
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Главврач больницы Старобельска в ЛНР рассказал о ситуации с ранеными
Главврач больницы Старобельска в ЛНР рассказал о ситуации с ранеными - РИА Новости, 03.04.2022
Главврач больницы Старобельска в ЛНР рассказал о ситуации с ранеными
Около 10 человек в среднем ежедневно поступает в больницу Старобельска из Рубежного и Северодонецка с ранениями, врачи справляются, но работают "на износ",... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:33
2022-04-03T16:53
в мире
луганская народная республика
старобельск
рубежное
ситуация в днр и лнр
чеченская республика (чечня)
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 3 апр - РИА Новости. Около 10 человек в среднем ежедневно поступает в больницу Старобельска из Рубежного и Северодонецка с ранениями, врачи справляются, но работают "на износ", рассказал РИА Новости главврач больницы Вячеслав Быков."В день поступает 10-15 человек, в основном из Рубежного и Северодонецка", - сказал врач. В Рубежном сейчас идут интенсивные уличные бои, также работает артиллерия - оттуда в Старобельск ежедневно прибывают беженцы."Характер травм - от осколков и пуль. Пришлось вызвать всех врачей, работы очень много, но мы справляемся", - сказал Быков.Вячеслав Быков три года назад, когда ему исполнилось 60 лет, ушёл на пенсию, но после начала спецоперации, когда Старобельск перешёл под контроль ЛНР, его попросили вернуться на работу - предыдущие руководители больницы либо уехали, либо взяли долгосрочные отпуска. Пообщаться с журналистами и рассказать о происходящем в больнице он с радостью соглашается, но "поймать" его сложно - главврач постоянно в беготне, работы действительно много. В какие-то моменты Быков вместе с медбратьями сам носит на носилках пострадавших людей."На пенсии отдыхал - огород, дача. Но долг позвал", - рассказал он.Больница полностью называется Государственное учреждение Старобельское территориальное медицинское объединение (ЛНР) - в день, когда в неё приехали журналисты, туда привезли 15 пострадавших. Есть "тяжелые" - их сразу везут на рентген и операцию, есть люди с менее тяжёлыми ранениями - многие пережидают в холле больницы.У одного из привезенных в субботу мужчин из головы вытащили осколок стекла. Как рассказали медсестры, он пытался с женой выехать из Рубежного на машине, но попал под обстрел. Жена погибла, а мужчину вывезли в больницу в Старобельск. Некоторых вывезли из Рубежного и привезли в больницу российские спецназовцы - бойцы из Чеченской Республики, так отвезли мужчину, пострадавшего от удара "Градом" несколько дней назад. У него пострадали ноги, спецназовцы его перевязали и транспортировали в больницу.
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в мире, луганская народная республика, старобельск, рубежное, ситуация в днр и лнр, чеченская республика (чечня)
10:33 03.04.2022 (обновлено: 16:53 03.04.2022)
 
Главврач больницы Старобельска в ЛНР рассказал о ситуации с ранеными

Главврач больницы Старобельска в ЛНР: ситуация трудная, но медики справляются

© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4
Луганская многопрофильная больница №4 - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости
Луганская многопрофильная больница №4
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 3 апр - РИА Новости. Около 10 человек в среднем ежедневно поступает в больницу Старобельска из Рубежного и Северодонецка с ранениями, врачи справляются, но работают "на износ", рассказал РИА Новости главврач больницы Вячеслав Быков.
"В день поступает 10-15 человек, в основном из Рубежного и Северодонецка", - сказал врач. В Рубежном сейчас идут интенсивные уличные бои, также работает артиллерия - оттуда в Старобельск ежедневно прибывают беженцы.
"Характер травм - от осколков и пуль. Пришлось вызвать всех врачей, работы очень много, но мы справляемся", - сказал Быков.
Вячеслав Быков три года назад, когда ему исполнилось 60 лет, ушёл на пенсию, но после начала спецоперации, когда Старобельск перешёл под контроль ЛНР, его попросили вернуться на работу - предыдущие руководители больницы либо уехали, либо взяли долгосрочные отпуска. Пообщаться с журналистами и рассказать о происходящем в больнице он с радостью соглашается, но "поймать" его сложно - главврач постоянно в беготне, работы действительно много. В какие-то моменты Быков вместе с медбратьями сам носит на носилках пострадавших людей.
"На пенсии отдыхал - огород, дача. Но долг позвал", - рассказал он.
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Больница полностью называется Государственное учреждение Старобельское территориальное медицинское объединение (ЛНР) - в день, когда в неё приехали журналисты, туда привезли 15 пострадавших. Есть "тяжелые" - их сразу везут на рентген и операцию, есть люди с менее тяжёлыми ранениями - многие пережидают в холле больницы.
У одного из привезенных в субботу мужчин из головы вытащили осколок стекла. Как рассказали медсестры, он пытался с женой выехать из Рубежного на машине, но попал под обстрел. Жена погибла, а мужчину вывезли в больницу в Старобельск. Некоторых вывезли из Рубежного и привезли в больницу российские спецназовцы - бойцы из Чеченской Республики, так отвезли мужчину, пострадавшего от удара "Градом" несколько дней назад. У него пострадали ноги, спецназовцы его перевязали и транспортировали в больницу.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскРубежноеСитуация в ДНР и ЛНРЧеченская республика (Чечня)
 
 
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