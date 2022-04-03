https://ria.ru/20220403/boepripasy-1781543731.html

Минобороны: ВСУ применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам

Минобороны: ВСУ применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам - РИА Новости, 03.04.2022

Минобороны: ВСУ применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам

Вооруженные силы Украины применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам, следует из видео, опубликованного Минобороны России. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:52

2022-04-03T14:52

2022-04-03T18:46

в мире

украина

сумская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам, следует из видео, опубликованного Минобороны России.В описании к ролику ведомство указывает, что саперы разминируют территории в Тростянецком районе Сумской области. В том числе, собираются и уничтожаются в безопасных местах неразорвавшиеся боеприпасы РСЗО и минометы войск и нацбатов Украины.Как отметили в ведомстве, в результате обстрелов украинскими войсками "были повреждены здания школ, детских садов, администраций населенных пунктов и другие объекты гражданской инфраструктуры"."Данный боеприпас доставляется реактивной системой залпового огня 220-мм "Ураган", который наносит поражение за счет своих уже готовых осколков", — рассказывает в ролике командир взвода разграждения Владимир, показывая частично сработавший суббоеприпас из кассеты украинской ракеты.Он отметил, что снаряд перевезут на площадку утилизации боеприпасов и уничтожат"В данном случае сработал только взрыватель, основной заряд не сработал. Возможно, это из-за того, что боеприпас очень долго находился на хранении или был ненадлежащего качества", — добавил Владимир.Военный также продемонстрировал не сработавшую украинскую ракету "Урагана" с кассетной боевой частью. Ракета переломлена пополам, внутри видны суббоеприпасы, которые должны были рассыпаться в воздухе на большой площади.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778110836.html

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украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа по разминированию Сумской области от украинских боеприпасов Вооруженные силы Украины применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам, следует из видео, опубликованного Минобороны России. В описании к ролику ведомство указывает, что саперы разминируют территории в Тростянецком районе Сумской области. В том числе, собираются и уничтожаются в безопасных местах неразорвавшиеся боеприпасы РСЗО и минометы войск и нацбатов Украины. 2022-04-03T14:52 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр