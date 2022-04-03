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Минобороны: ВСУ применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам - РИА Новости, 03.04.2022
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Минобороны: ВСУ применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам
Минобороны: ВСУ применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам - РИА Новости, 03.04.2022
Минобороны: ВСУ применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам
Вооруженные силы Украины применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам, следует из видео, опубликованного Минобороны России. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:52
2022-04-03T18:46
в мире
украина
сумская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам, следует из видео, опубликованного Минобороны России.В описании к ролику ведомство указывает, что саперы разминируют территории в Тростянецком районе Сумской области. В том числе, собираются и уничтожаются в безопасных местах неразорвавшиеся боеприпасы РСЗО и минометы войск и нацбатов Украины.Как отметили в ведомстве, в результате обстрелов украинскими войсками "были повреждены здания школ, детских садов, администраций населенных пунктов и другие объекты гражданской инфраструктуры"."Данный боеприпас доставляется реактивной системой залпового огня 220-мм "Ураган", который наносит поражение за счет своих уже готовых осколков", — рассказывает в ролике командир взвода разграждения Владимир, показывая частично сработавший суббоеприпас из кассеты украинской ракеты.Он отметил, что снаряд перевезут на площадку утилизации боеприпасов и уничтожат"В данном случае сработал только взрыватель, основной заряд не сработал. Возможно, это из-за того, что боеприпас очень долго находился на хранении или был ненадлежащего качества", — добавил Владимир.Военный также продемонстрировал не сработавшую украинскую ракету "Урагана" с кассетной боевой частью. Ракета переломлена пополам, внутри видны суббоеприпасы, которые должны были рассыпаться в воздухе на большой площади.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778110836.html
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60
353
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Работа по разминированию Сумской области от украинских боеприпасов
Вооруженные силы Украины применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам, следует из видео, опубликованного Минобороны России. В описании к ролику ведомство указывает, что саперы разминируют территории в Тростянецком районе Сумской области. В том числе, собираются и уничтожаются в безопасных местах неразорвавшиеся боеприпасы РСЗО и минометы войск и нацбатов Украины.
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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
14:52 03.04.2022 (обновлено: 18:46 03.04.2022)
 
Минобороны: ВСУ применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам

Минобороны: украинские войска применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВоронка от бомбы, упавшей с самолета
Воронка от бомбы, упавшей с самолета - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Воронка от бомбы, упавшей с самолета
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины применяют кассетные боеприпасы по жилым кварталам, следует из видео, опубликованного Минобороны России.
В описании к ролику ведомство указывает, что саперы разминируют территории в Тростянецком районе Сумской области. В том числе, собираются и уничтожаются в безопасных местах неразорвавшиеся боеприпасы РСЗО и минометы войск и нацбатов Украины.
Как отметили в ведомстве, в результате обстрелов украинскими войсками "были повреждены здания школ, детских садов, администраций населенных пунктов и другие объекты гражданской инфраструктуры".
"Данный боеприпас доставляется реактивной системой залпового огня 220-мм "Ураган", который наносит поражение за счет своих уже готовых осколков", — рассказывает в ролике командир взвода разграждения Владимир, показывая частично сработавший суббоеприпас из кассеты украинской ракеты.
Он отметил, что снаряд перевезут на площадку утилизации боеприпасов и уничтожат
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Корреспондент РИА Новости сообщил о применении ВСУ кассетных боеприпасов
"В данном случае сработал только взрыватель, основной заряд не сработал. Возможно, это из-за того, что боеприпас очень долго находился на хранении или был ненадлежащего качества", — добавил Владимир.
Военный также продемонстрировал не сработавшую украинскую ракету "Урагана" с кассетной боевой частью. Ракета переломлена пополам, внутри видны суббоеприпасы, которые должны были рассыпаться в воздухе на большой площади.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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