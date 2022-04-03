https://ria.ru/20220403/blinken-1781562861.html

Блинкен назвал условие для снятия санкций с России

Блинкен назвал условие для снятия санкций с России - РИА Новости, 03.04.2022

Блинкен назвал условие для снятия санкций с России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против России могут быть сняты, если Украина сочтет, что это поможет урегулированию конфликта. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T18:57

2022-04-03T18:57

2022-04-03T18:57

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против России могут быть сняты, если Украина сочтет, что это поможет урегулированию конфликта."Все международное сообщество, которое объединилось для введения этих санкций против России, будет ориентироваться на то, что делает Украина и что она хочет делать. Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей и разрушения, сохранить независимость и суверенитет, и для этого в конечном счете потребуется снятие санкций, то, конечно, мы это изучим", - сказал Блинкен американскому телеканалу NBC.Он добавил, что цель санкций заключается "не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России"."Если в результате переговоров, санкций, давления, поддержки Украины мы в определенный момент этого добьемся, санкции будут сняты, но это в высшей степени зависит от России и того, что она делает, продвигаясь вперед", - отметил госсекретарь США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

https://ria.ru/20220403/garantii-1781556958.html

сша

россия

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, украина, nbc, энтони блинкен