https://ria.ru/20220403/blinken-1781557633.html
Блинкен: у ВСУ скоро будет по десять противотанковых систем на каждый танк
Блинкен: у ВСУ скоро будет по десять противотанковых систем на каждый танк - РИА Новости, 03.04.2022
Блинкен: у ВСУ скоро будет по десять противотанковых систем на каждый танк
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что благодаря западной помощи украинские силы будут вскоре располагать десятью противотанковыми системами на каждый... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:52
2022-04-03T17:52
2022-04-03T17:52
в мире
сша
энтони блинкен
россия
украина
донбасс
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что благодаря западной помощи украинские силы будут вскоре располагать десятью противотанковыми системами на каждый российский танк."На каждый российский танк на Украине есть или вскоре будет более десяти противотанковых систем", - сказал он в интервью телеканалу CNN.Блинкен отказался отвечать на вопрос, планируют ли западные союзники поставлять украинским военным танки советского производства.Он напомнил, что за один только прошлый месяц объем военной помощи Украине составил 1,6 миллиарда долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/garantii-1781556958.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781554931.html
сша
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_426:92:2640:1753_1920x0_80_0_0_2cf43a1bdea9aa2589468a5c8158a780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, энтони блинкен, россия, украина, донбасс, владимир путин
Блинкен: у ВСУ скоро будет по десять противотанковых систем на каждый танк
Блинкен заявил, что у Киева скоро будет по десять противотанковых систем на каждый танк