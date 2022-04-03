Рейтинг@Mail.ru
Блинкен: у ВСУ скоро будет по десять противотанковых систем на каждый танк - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/blinken-1781557633.html
Блинкен: у ВСУ скоро будет по десять противотанковых систем на каждый танк
Блинкен: у ВСУ скоро будет по десять противотанковых систем на каждый танк - РИА Новости, 03.04.2022
Блинкен: у ВСУ скоро будет по десять противотанковых систем на каждый танк
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что благодаря западной помощи украинские силы будут вскоре располагать десятью противотанковыми системами на каждый... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:52
2022-04-03T17:52
в мире
сша
энтони блинкен
россия
украина
донбасс
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что благодаря западной помощи украинские силы будут вскоре располагать десятью противотанковыми системами на каждый российский танк."На каждый российский танк на Украине есть или вскоре будет более десяти противотанковых систем", - сказал он в интервью телеканалу CNN.Блинкен отказался отвечать на вопрос, планируют ли западные союзники поставлять украинским военным танки советского производства.Он напомнил, что за один только прошлый месяц объем военной помощи Украине составил 1,6 миллиарда долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/garantii-1781556958.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781554931.html
сша
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_426:92:2640:1753_1920x0_80_0_0_2cf43a1bdea9aa2589468a5c8158a780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, энтони блинкен, россия, украина, донбасс, владимир путин
17:52 03.04.2022
 
Блинкен: у ВСУ скоро будет по десять противотанковых систем на каждый танк

Блинкен заявил, что у Киева скоро будет по десять противотанковых систем на каждый танк

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что благодаря западной помощи украинские силы будут вскоре располагать десятью противотанковыми системами на каждый российский танк.
"На каждый российский танк на Украине есть или вскоре будет более десяти противотанковых систем", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 17:43
Блинкен не ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
Блинкен отказался отвечать на вопрос, планируют ли западные союзники поставлять украинским военным танки советского производства.
Он напомнил, что за один только прошлый месяц объем военной помощи Украине составил 1,6 миллиарда долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ДНР во время боестолкновений в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 17:25
В Белом доме полагают, что конфликт на Украине далек от завершения
 
В миреСШАЭнтони БлинкенРоссияУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала