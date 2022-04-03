https://ria.ru/20220403/biden-1781503535.html

Байден принес США худшие времена в истории, заявил Трамп

Байден принес США худшие времена в истории, заявил Трамп - РИА Новости, 03.04.2022

Байден принес США худшие времена в истории, заявил Трамп

Администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T03:15

2022-04-03T03:15

2022-04-03T03:29

в мире

сша

россия

украина

вашингтон

дональд трамп

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780604184_374:63:2735:1391_1920x0_80_0_0_dad3f9b921f6fc0dcf647ff589c6a67d.jpg

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Мичиган.Политик настаивает, что в "самый опасный период жизни" у американцев "президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он"."Слабость Байдена" привела к ситуации вокруг Украины, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на спецоперацию, убежден бывший глава государства.Бывший президент США добавил, что страна при нем "достигла энергетической независимости"."За исключением всего этого, он (Байден) делает отличную работу", — заключил экс-президент.

https://ria.ru/20220329/bayden-1780551294.html

https://ria.ru/20220328/bayden-1780454933.html

сша

россия

украина

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, россия, украина, вашингтон, дональд трамп, джо байден