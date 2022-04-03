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Байден принес США худшие времена в истории, заявил Трамп - РИА Новости, 03.04.2022
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Байден принес США худшие времена в истории, заявил Трамп
Байден принес США худшие времена в истории, заявил Трамп - РИА Новости, 03.04.2022
Байден принес США худшие времена в истории, заявил Трамп
Администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T03:15
2022-04-03T03:29
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Мичиган.Политик настаивает, что в "самый опасный период жизни" у американцев "президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он"."Слабость Байдена" привела к ситуации вокруг Украины, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на спецоперацию, убежден бывший глава государства.Бывший президент США добавил, что страна при нем "достигла энергетической независимости"."За исключением всего этого, он (Байден) делает отличную работу", — заключил экс-президент.
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в мире, сша, россия, украина, вашингтон, дональд трамп, джо байден
03:15 03.04.2022 (обновлено: 03:29 03.04.2022)
 
Байден принес США худшие времена в истории, заявил Трамп

Экс-президент США Трамп: Байден принес США худшие времена в истории

© REUTERS / Aleksandra SzmigielПрезидент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

"Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне", — отметил Трамп.

Политик настаивает, что в "самый опасный период жизни" у американцев "президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он".
"Слабость Байдена" привела к ситуации вокруг Украины, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на спецоперацию, убежден бывший глава государства.
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Бывший президент США добавил, что страна при нем "достигла энергетической независимости".
"Полтора года назад, кажется, так давно уже было. Помните цену 1,8 долларов за галлон. Я вам говорил, если меня не выберете, будете платить 7-8 долларов", — сказал Трамп, неоднократно подчеркнув, что выборы у него украли.
"За исключением всего этого, он (Байден) делает отличную работу", — заключил экс-президент.
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