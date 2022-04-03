https://ria.ru/20220403/biden-1781503535.html
Байден принес США худшие времена в истории, заявил Трамп
Байден принес США худшие времена в истории, заявил Трамп - РИА Новости, 03.04.2022
Байден принес США худшие времена в истории, заявил Трамп
Администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T03:15
2022-04-03T03:15
2022-04-03T03:29
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Мичиган.Политик настаивает, что в "самый опасный период жизни" у американцев "президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он"."Слабость Байдена" привела к ситуации вокруг Украины, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на спецоперацию, убежден бывший глава государства.Бывший президент США добавил, что страна при нем "достигла энергетической независимости"."За исключением всего этого, он (Байден) делает отличную работу", — заключил экс-президент.
https://ria.ru/20220329/bayden-1780551294.html
https://ria.ru/20220328/bayden-1780454933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, вашингтон, дональд трамп, джо байден
03:15 03.04.2022 (обновлено: 03:29 03.04.2022)
Байден принес США худшие времена в истории, заявил Трамп
Экс-президент США Трамп: Байден принес США худшие времена в истории