https://ria.ru/20220403/bespilotniki-1781568651.html
Вооруженные силы России уничтожили 386 украинских беспилотников
Вооруженные силы России уничтожили 386 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.04.2022
Вооруженные силы России уничтожили 386 украинских беспилотников
Российская армия с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожила 386 украинских беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T20:01
2022-04-03T20:01
2022-04-03T20:05
россия
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775158317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c897afed342e179e79be013aa80d13c.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская армия с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожила 386 украинских беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь КонашенковСилами ПВО России на Украине сбиты три беспилотника в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775158317_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f996d7b3d4ab453f2f3a117cc21a8721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина
20:01 03.04.2022 (обновлено: 20:05 03.04.2022)
Вооруженные силы России уничтожили 386 украинских беспилотников
Вооруженные силы России уничтожили более 380 украинских беспилотников
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская армия с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожила 386 украинских беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1 918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 789 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
Силами ПВО России на Украине сбиты три беспилотника в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское", - сказал он.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.