https://ria.ru/20220403/bespilotniki-1781568651.html

Вооруженные силы России уничтожили 386 украинских беспилотников

Вооруженные силы России уничтожили 386 украинских беспилотников - РИА Новости, 03.04.2022

Вооруженные силы России уничтожили 386 украинских беспилотников

Российская армия с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожила 386 украинских беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T20:01

2022-04-03T20:01

2022-04-03T20:05

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украина

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская армия с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожила 386 украинских беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь КонашенковСилами ПВО России на Украине сбиты три беспилотника в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, украина