https://ria.ru/20220403/bespilotniki-1781519436.html
Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника
Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2022
Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника
Два беспилотника сбиты силами ВКС России на Украине в районе Кудряшовки и Шуровки, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:32
2022-04-03T10:32
2022-04-03T10:55
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
украина
в мире
игорь конашенков
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Два беспилотника сбиты силами ВКС России на Украине в районе Кудряшовки и Шуровки, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка", - сказал он.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781519214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, украина, в мире, игорь конашенков
10:32 03.04.2022 (обновлено: 10:55 03.04.2022)
Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: силы ВКС России сбили два украинских беспилотника у Кудряшовки и Шуровки