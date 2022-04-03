https://ria.ru/20220403/bespilotniki-1781519436.html

Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника

Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2022

Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника

Два беспилотника сбиты силами ВКС России на Украине в районе Кудряшовки и Шуровки, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T10:32

2022-04-03T10:32

2022-04-03T10:55

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

украина

в мире

игорь конашенков

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Два беспилотника сбиты силами ВКС России на Украине в районе Кудряшовки и Шуровки, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка", - сказал он.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781519214.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, украина, в мире, игорь конашенков