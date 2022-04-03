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Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2022
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Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника
Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2022
Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника
Два беспилотника сбиты силами ВКС России на Украине в районе Кудряшовки и Шуровки, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:32
2022-04-03T10:55
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
украина
в мире
игорь конашенков
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Два беспилотника сбиты силами ВКС России на Украине в районе Кудряшовки и Шуровки, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка", - сказал он.
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министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, украина, в мире, игорь конашенков
10:32 03.04.2022 (обновлено: 10:55 03.04.2022)
 
Средства ПВО ВКС России уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны: силы ВКС России сбили два украинских беспилотника у Кудряшовки и Шуровки

CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / Украинский беспилотник Spectator-M1
Украинский беспилотник Spectator-M1 - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer /
Украинский беспилотник Spectator-M1
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Два беспилотника сбиты силами ВКС России на Украине в районе Кудряшовки и Шуровки, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка", - сказал он.
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииУкраинаВ миреИгорь Конашенков
 
 
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