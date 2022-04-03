https://ria.ru/20220403/benzin-1781505684.html

Минфин Мексики сообщил о нехватке бензина в приграничных с США регионах

Минфин Мексики сообщил о нехватке бензина в приграничных с США регионах - РИА Новости, 03.04.2022

Минфин Мексики сообщил о нехватке бензина в приграничных с США регионах

Граничащие с США регионы Мексики столкнулись с дефицитом топлива из-за того, что американцы массово ездят заправляться в соседнюю страну, следует из сообщения... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T06:26

2022-04-03T06:26

2022-04-03T09:12

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МЕХИКО, 3 апр — РИА Новости. Граничащие с США регионы Мексики столкнулись с дефицитом топлива из-за того, что американцы массово ездят заправляться в соседнюю страну, следует из сообщения на сайте мексиканского Министерства финансов.Несмотря на то что со 2 апреля в Мексике временно отменили субсидии на топливо, цены на него все же остаются ниже, чем в США.После запрета на импорт российских энергоносителей бензин в США рекордно дорожает. Исторический максимум отмечался 11 марта — тогда средняя цена поднялась до 4,3 доллара за галлон. А в Калифорнии, где цены на топливо традиционно выше, за галлон просят уже 5,82 доллара.При этом в начале года бензин стоил около 3,3 доллара, год назад — примерно 2,5 доллара.

https://ria.ru/20220331/bayden-1781182959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

сша, мексика, в мире, мехико, бензин