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Минфин Мексики сообщил о нехватке бензина в приграничных с США регионах
Минфин Мексики сообщил о нехватке бензина в приграничных с США регионах - РИА Новости, 03.04.2022
Минфин Мексики сообщил о нехватке бензина в приграничных с США регионах
Граничащие с США регионы Мексики столкнулись с дефицитом топлива из-за того, что американцы массово ездят заправляться в соседнюю страну, следует из сообщения... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T06:26
2022-04-03T06:26
2022-04-03T09:12
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МЕХИКО, 3 апр — РИА Новости. Граничащие с США регионы Мексики столкнулись с дефицитом топлива из-за того, что американцы массово ездят заправляться в соседнюю страну, следует из сообщения на сайте мексиканского Министерства финансов.Несмотря на то что со 2 апреля в Мексике временно отменили субсидии на топливо, цены на него все же остаются ниже, чем в США.После запрета на импорт российских энергоносителей бензин в США рекордно дорожает. Исторический максимум отмечался 11 марта — тогда средняя цена поднялась до 4,3 доллара за галлон. А в Калифорнии, где цены на топливо традиционно выше, за галлон просят уже 5,82 доллара.При этом в начале года бензин стоил около 3,3 доллара, год назад — примерно 2,5 доллара.
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РИА Новости
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сша, мексика, в мире, мехико, бензин
06:26 03.04.2022 (обновлено: 09:12 03.04.2022)
Минфин Мексики сообщил о нехватке бензина в приграничных с США регионах
Минфин Мексики: американцы создали нехватку бензина на северной границе страны
МЕХИКО, 3 апр — РИА Новости.
Граничащие с США регионы Мексики столкнулись с дефицитом топлива из-за того, что американцы массово ездят заправляться в соседнюю страну, следует из сообщения
на сайте мексиканского Министерства финансов.
"Нехватка бензина в приграничном регионе является результатом дисбаланса между спросом и предложением из-за высокой стоимости топлива в мире и более низких цен в Мексике по сравнению с ценами в Соединенных Штатах", — говорится в публикации.
Несмотря на то что со 2 апреля в Мексике временно отменили субсидии на топливо, цены на него все же остаются ниже, чем в США.
После запрета на импорт российских энергоносителей бензин в США рекордно дорожает. Исторический максимум отмечался 11 марта — тогда средняя цена поднялась до 4,3 доллара за галлон. А в Калифорнии, где цены на топливо традиционно выше, за галлон просят уже 5,82 доллара.
При этом в начале года бензин стоил около 3,3 доллара, год назад — примерно 2,5 доллара.