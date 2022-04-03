22:00 03.04.2022 (обновлено: 22:07 03.04.2022)
Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра убивать россиян
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра Филатова убивать россиян
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра украинского Днепра Бориса Филатова убивать россиян по всему миру, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра города Днепр Бориса Филатова", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил в соцсетях, говоря о россиянах, что пришло время "убивать этих нелюдей" по всему миру.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.