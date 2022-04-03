Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра убивать россиян - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/bastrykin-1781577190.html
Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра убивать россиян
Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра убивать россиян - РИА Новости, 03.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра убивать россиян
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра украинского Днепра Бориса Филатова убивать россиян по всему миру, сообщается в... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T22:00
2022-04-03T22:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра украинского Днепра Бориса Филатова убивать россиян по всему миру, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил в соцсетях, говоря о россиянах, что пришло время "убивать этих нелюдей" по всему миру.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/bastrykin-1781564216.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_7:0:1259:939_1920x0_80_0_0_ea5dddc1221af2a5496d0392335842d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, украина
22:00 03.04.2022 (обновлено: 22:07 03.04.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра убивать россиян

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра Филатова убивать россиян

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра украинского Днепра Бориса Филатова убивать россиян по всему миру, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра города Днепр Бориса Филатова", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил в соцсетях, говоря о россиянах, что пришло время "убивать этих нелюдей" по всему миру.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 19:11
Бастрыкин поддержал идею о трибунале по преступлением Украины в Донбассе
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала