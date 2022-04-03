https://ria.ru/20220403/bastrykin-1781577190.html

Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра убивать россиян

Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра убивать россиян - РИА Новости, 03.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра убивать россиян

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра украинского Днепра Бориса Филатова убивать россиян по всему миру, сообщается в... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T22:00

2022-04-03T22:00

2022-04-03T22:07

россия

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

украина

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра украинского Днепра Бориса Филатова убивать россиян по всему миру, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил в соцсетях, говоря о россиянах, что пришло время "убивать этих нелюдей" по всему миру.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/bastrykin-1781564216.html

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украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, украина