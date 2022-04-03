https://ria.ru/20220403/bastrykin-1781564216.html

Бастрыкин поддержал идею о трибунале по преступлением Украины в Донбассе

Бастрыкин поддержал идею о трибунале по преступлением Украины в Донбассе - РИА Новости, 03.04.2022

Бастрыкин поддержал идею о трибунале по преступлением Украины в Донбассе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поддержал идею о создании трибунала по оценке преступлений украинского режима в Донбассе, сообщается в... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T19:11

2022-04-03T19:11

2022-04-03T19:48

россия

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_833305a18f792c0960469c2ff2ff3654.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поддержал идею о создании трибунала по оценке преступлений украинского режима в Донбассе, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поддержал данную инициативу представителей ЛНР, отметив, что Следственным комитетом России уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса. Каждому факту дается правовая оценка", - говорится в сообщении.Добавляется, что СК продолжает сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур. Следователи тщательно фиксируют все факты преступного поведения Киева в отношении мирного населения.Также отмечается, что в дальнейшем собранные доказательства будут представлены общественности, а причастные к совершению этих преступлений лица предстанут перед судом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), в мире