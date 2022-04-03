https://ria.ru/20220403/bastrykin-1781562490.html

Бастрыкин поручил установить обстоятельства попытки теракта под Киевом

Бастрыкин поручил установить обстоятельства попытки теракта под Киевом - РИА Новости, 03.04.2022

Бастрыкин поручил установить обстоятельства попытки теракта под Киевом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства попытки совершения теракта рядом с местом выдачи гуманитарной... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T18:49

2022-04-03T18:49

2022-04-03T18:49

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украина

киевская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства попытки совершения теракта рядом с местом выдачи гуманитарной помощи в Киевской области на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства попытки совершения теракта в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области Украины. Бастрыкин поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к покушению на совершение теракта", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, киевская область, следственный комитет россии (ск рф)