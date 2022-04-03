Бастрыкин поручил установить обстоятельства попытки теракта под Киевом
Глава СК Бастрыкин поручил установить обстоятельства попытки теракта под Киевом
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства попытки совершения теракта рядом с местом выдачи гуманитарной помощи в Киевской области на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В пресс-службе Росгвардии ранее сообщали, что сотрудники ведомства обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи в Киевской области, его обезвредили. Военные оцепили участок и эвакуировали население на безопасное расстояние. Саперы установили, что бомба была изготовлена из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса. В результате действий военнослужащих Росгвардии был предотвращен теракт боевиков националистических формирований Украины.
"Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства попытки совершения теракта в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области Украины. Бастрыкин поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к покушению на совершение теракта", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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