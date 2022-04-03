https://ria.ru/20220403/azov-1781578999.html

Fox News вырезал слова Зеленского о боевиках "Азова", пытавших пленных

Fox News вырезал слова Зеленского о боевиках "Азова", пытавших пленных - РИА Новости, 03.04.2022

Fox News вырезал слова Зеленского о боевиках "Азова", пытавших пленных

Американский телеканал Fox News опубликовал на Youtube-канале отцензурированную версию интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из беседы пропал... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T22:24

2022-04-03T22:24

2022-04-03T22:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

батальон "азов"

владимир зеленский

донбасс

fox news

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49825596ba696a3e3e48c05ec22ae74b.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американский телеканал Fox News опубликовал на Youtube-канале отцензурированную версию интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из беседы пропал вопрос о националистическом батальоне "Азов"* и ответ главы государства. На это обратил внимание Telegram-канал "Война с фейками".В вырезанной части интервью ведущий попросил Зеленского прояснить ситуацию относительно батальона. Репортер указал на новости о зверствах представителей организации."Что американцам нужно знать о батальоне, об этих сообщениях?" — спросил журналист.В ответ президент сказал, что это не единственная подобная организация на Украине."Они такие, какие они есть", — сказал Зеленский.Он добавил, что батальон входит в состав ВСУ. При этом президент признал, что в 2014 году члены организации совершали преступления, но якобы понесли за это наказание.На Youtube-канале Fox News интервью вышло в измененном виде: из материала пропали вопрос о нацбате и ответ Зеленского.Видеозапись, на которой украинские националисты жестоко обращаются с пленными россиянами, появилась в интернете на днях и вызвала большой общественный резонанс. В частности, на кадрах видно, что военнослужащим прострелили ноги и оставили их без медицинской помощи. Сообщается, что это происходило на одной из баз националистов под Харьковом.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военнослужащими. Официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что причастные к пыткам должны понести ответственность. В Минобороны подчеркнули, что виновные будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все, кто призывал к подобным зверствам. В ведомстве напомнили, что эти действия являются серьезным нарушением норм международного права.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781566047.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220328/video-1780501145.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, вооруженные силы украины, батальон "азов", владимир зеленский, донбасс, fox news