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Жители Берлина провели автопробег против дискриминации россиян - РИА Новости, 03.04.2022
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Жители Берлина провели автопробег против дискриминации россиян
Жители Берлина провели автопробег против дискриминации россиян - РИА Новости, 03.04.2022
Жители Берлина провели автопробег против дискриминации россиян
Около 900 человек приняли участие в автопробеге в Берлине против дискриминации россиян, сообщает агентство DPA со ссылкой на берлинскую полицию. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:33
2022-04-03T22:02
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БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Около 900 человек приняли участие в автопробеге в Берлине против дискриминации россиян, сообщает агентство DPA со ссылкой на берлинскую полицию.Акция была заявлена одним человеком под лозунгом "Никакой пропаганды в школах — Защита русскоговорящих людей, нет дискриминации". По данным агентства, среди лозунгов был плакат с надписью "Прекратите ненавидеть русских". На многих автомобилях были флаги России. Маршрут пролегал с окраины Берлина до парковки перед Олимпийским стадионом. Полиция сообщила, что акция прошла без инцидентов.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако эти меры уже обернулись экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.При этом во многих странах мира, в том числе и в Европе, прошли акции в поддержку России и против русофобии.
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Автопробег в Берлине в поддержку России
Порядка 900 человек приняли участие в автопробеге в Берлине против дискриминации россиян.
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в мире, берлин (город), россия
19:33 03.04.2022 (обновлено: 22:02 03.04.2022)
 
Жители Берлина провели автопробег против дискриминации россиян

Порядка 900 человек приняли участие в автопробеге в Берлине против дискриминации россиян

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Около 900 человек приняли участие в автопробеге в Берлине против дискриминации россиян, сообщает агентство DPA со ссылкой на берлинскую полицию.
Акция была заявлена одним человеком под лозунгом "Никакой пропаганды в школах — Защита русскоговорящих людей, нет дискриминации".
По данным агентства, среди лозунгов был плакат с надписью "Прекратите ненавидеть русских". На многих автомобилях были флаги России. Маршрут пролегал с окраины Берлина до парковки перед Олимпийским стадионом.
Полиция сообщила, что акция прошла без инцидентов.
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Однако эти меры уже обернулись экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
При этом во многих странах мира, в том числе и в Европе, прошли акции в поддержку России и против русофобии.
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