https://ria.ru/20220403/amerika-1781546773.html
В США объяснили, зачем Байден на самом деле помогает Украине
В США объяснили, зачем Байден на самом деле помогает Украине - РИА Новости, 03.04.2022
В США объяснили, зачем Байден на самом деле помогает Украине
Администрация Белого дома умышленно разжигает конфликт на Украине, чтобы отвлечь внимание американских граждан от реорганизации внутреннего энергетического... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T15:43
2022-04-03T15:43
2022-04-03T20:05
цены на нефть
джо байден
россия
сша
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Администрация Белого дома умышленно разжигает конфликт на Украине, чтобы отвлечь внимание американских граждан от реорганизации внутреннего энергетического рынка. Такое мнение озвучил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News."Вы бы не хотели признать, что ваше правительство намеренно усугубляет страдания миллионов украинских граждан, чтобы захватить энергетическую сеть США, но, похоже, именно это сейчас и происходит", — сказал он.По мнению Карлсона, команда президента Джо Байдена задумала переход Соединенных Штатов от потребления топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников.Телеведущий заявил, что такие реформы поставят под удар американскую промышленность, приведут к обнищанию целых городов, а также сделают Соединенные Штаты зависимыми от поставок китайских солнечных батарей."Помощь" украинской армии в поставках вооружения, антироссийские санкции и обвинения в адрес Кремля в росте цен на американский бензин — все это часть плана Байдена, цель которого смещение фокуса простых американцев с внутренней политики на внешнюю, подчеркнул журналист.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.После того, как президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.В четверг Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода. Президент США также потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти.
https://ria.ru/20220402/amerika-1781459690.html
https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html
https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, джо байден, россия, сша, санкции в отношении россии, в мире
15:43 03.04.2022 (обновлено: 20:05 03.04.2022)
В США объяснили, зачем Байден на самом деле помогает Украине
Fox News: Байден стремится не поддержать Украину, а перестроить энергетический рынок США
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Администрация Белого дома умышленно разжигает конфликт на Украине, чтобы отвлечь внимание американских граждан от реорганизации внутреннего энергетического рынка. Такое мнение озвучил
телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
"Вы бы не хотели признать, что ваше правительство намеренно усугубляет страдания миллионов украинских граждан, чтобы захватить энергетическую сеть США
, но, похоже, именно это сейчас и происходит", — сказал он.
По мнению Карлсона, команда президента Джо Байдена
задумала переход Соединенных Штатов от потребления топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников.
Телеведущий заявил, что такие реформы поставят под удар американскую промышленность, приведут к обнищанию целых городов, а также сделают Соединенные Штаты зависимыми от поставок китайских солнечных батарей.
"Помощь" украинской армии в поставках вооружения, антироссийские санкции и обвинения в адрес Кремля в росте цен на американский бензин — все это часть плана Байдена, цель которого смещение фокуса простых американцев с внутренней политики на внешнюю, подчеркнул журналист.
"Нам пора понять, действия Байдена не вредят Владимиру Путину
. Байден делает хуже только гражданам США", — заключил он.
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
После того, как президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак
, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.
В четверг Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода. Президент США также потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти.