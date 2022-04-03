https://ria.ru/20220403/amerika-1781546773.html

В США объяснили, зачем Байден на самом деле помогает Украине

В США объяснили, зачем Байден на самом деле помогает Украине - РИА Новости, 03.04.2022

В США объяснили, зачем Байден на самом деле помогает Украине

Администрация Белого дома умышленно разжигает конфликт на Украине, чтобы отвлечь внимание американских граждан от реорганизации внутреннего энергетического... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T15:43

2022-04-03T15:43

2022-04-03T20:05

цены на нефть

джо байден

россия

сша

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Администрация Белого дома умышленно разжигает конфликт на Украине, чтобы отвлечь внимание американских граждан от реорганизации внутреннего энергетического рынка. Такое мнение озвучил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News."Вы бы не хотели признать, что ваше правительство намеренно усугубляет страдания миллионов украинских граждан, чтобы захватить энергетическую сеть США, но, похоже, именно это сейчас и происходит", — сказал он.По мнению Карлсона, команда президента Джо Байдена задумала переход Соединенных Штатов от потребления топливных ископаемых к производству энергии на основе возобновляемых источников.Телеведущий заявил, что такие реформы поставят под удар американскую промышленность, приведут к обнищанию целых городов, а также сделают Соединенные Штаты зависимыми от поставок китайских солнечных батарей."Помощь" украинской армии в поставках вооружения, антироссийские санкции и обвинения в адрес Кремля в росте цен на американский бензин — все это часть плана Байдена, цель которого смещение фокуса простых американцев с внутренней политики на внешнюю, подчеркнул журналист.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.После того, как президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.В четверг Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода. Президент США также потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти.

https://ria.ru/20220402/amerika-1781459690.html

https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

россия

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

цены на нефть, джо байден, россия, сша, санкции в отношении россии, в мире