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В Каракасе прошла молодежная акция солидарности с Россией - РИА Новости, 03.04.2022
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В Каракасе прошла молодежная акция солидарности с Россией
В Каракасе прошла молодежная акция солидарности с Россией - РИА Новости, 03.04.2022
В Каракасе прошла молодежная акция солидарности с Россией
Молодежное крыло Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV совместно с депутатами национальной ассамблеи организовали в Каракасе акцию солидарности с... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T01:26
2022-04-03T02:03
в мире
уго чавес (политик)
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
мехико
донбасс
сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)
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МЕХИКО, 3 апр — РИА Новости. Молодежное крыло Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV совместно с депутатами национальной ассамблеи организовали в Каракасе акцию солидарности с Россией, сообщило посольство России.Во время запуска нового спортивно-рекреационного центра с участием посла России, руководства молодежной организации правящей партии PSUV и депутатов Национальной Ассамблеи организаторы представили граффити с изображениями президента Владимира Путина и команданте Уго Чавеса, которые заложили основу стратегического партнерства двух государств. В знак солидарности с евразийской страной местные авторы включили в композицию символ "Z".Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, уго чавес (политик), владимир путин, россия, вооруженные силы рф, мехико, донбасс, сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)
01:26 03.04.2022 (обновлено: 02:03 03.04.2022)
 
В Каракасе прошла молодежная акция солидарности с Россией

Посол Мелик-Багдасаров: молодежная акция солидарности с Россией прошла в Каракасе

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 апр — РИА Новости. Молодежное крыло Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV совместно с депутатами национальной ассамблеи организовали в Каракасе акцию солидарности с Россией, сообщило посольство России.

"Особенно символично, что нынешнюю акцию организаторы приурочили к открытию нового спортивного объекта. В то время, когда российские атлеты, включая паралимпийцев, подвергаются агрессивным нападкам Запада с его политикой "отмены", венесуэльский народ украшает свои спортивные объекты знаками солидарности с народом и правительством России. Это нас объединяет, делает нашу дружбу и сплоченность перед лицом общей угрозы миру и суверенитету независимых государств еще крепче", — заявил российский посол Сергей Мелик-Багдасаров.

Во время запуска нового спортивно-рекреационного центра с участием посла России, руководства молодежной организации правящей партии PSUV и депутатов Национальной Ассамблеи организаторы представили граффити с изображениями президента Владимира Путина и команданте Уго Чавеса, которые заложили основу стратегического партнерства двух государств. В знак солидарности с евразийской страной местные авторы включили в композицию символ "Z".
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
Вчера, 22:09
В центре Нью-Йорка проходит акция в поддержку России и Донбасса
 
В миреУго Чавес (политик)Владимир ПутинРоссияВооруженные силы РФМехикоДонбассСергей Мелик-Багдасаров (посол России в Венесуэле)
 
 
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