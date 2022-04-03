https://ria.ru/20220403/aktsiya-1781501443.html

В Каракасе прошла молодежная акция солидарности с Россией

В Каракасе прошла молодежная акция солидарности с Россией - РИА Новости, 03.04.2022

В Каракасе прошла молодежная акция солидарности с Россией

Молодежное крыло Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV совместно с депутатами национальной ассамблеи организовали в Каракасе акцию солидарности с... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T01:26

2022-04-03T01:26

2022-04-03T02:03

в мире

уго чавес (политик)

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

мехико

донбасс

сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)

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МЕХИКО, 3 апр — РИА Новости. Молодежное крыло Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV совместно с депутатами национальной ассамблеи организовали в Каракасе акцию солидарности с Россией, сообщило посольство России.Во время запуска нового спортивно-рекреационного центра с участием посла России, руководства молодежной организации правящей партии PSUV и депутатов Национальной Ассамблеи организаторы представили граффити с изображениями президента Владимира Путина и команданте Уго Чавеса, которые заложили основу стратегического партнерства двух государств. В знак солидарности с евразийской страной местные авторы включили в композицию символ "Z".Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/aktsiya-1781490995.html

россия

мехико

донбасс

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в мире, уго чавес (политик), владимир путин, россия, вооруженные силы рф, мехико, донбасс, сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)