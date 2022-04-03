https://ria.ru/20220403/aktivisty-1781580497.html
Полиция Британии задержала более 200 экоактивистов
Полиция Британии задержала более 200 экоактивистов - РИА Новости, 03.04.2022
Полиция Британии задержала более 200 экоактивистов
Британская полиция за три дня задержала более 200 протестующих, прервавших работу нефтяных терминалов, передает Sky News. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T22:48
2022-04-03T22:48
2022-04-03T22:48
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хартфордшир
уорикшир
великобритания
протесты
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ЛОНДОН, 3 апр – РИА Новости. Британская полиция за три дня задержала более 200 протестующих, прервавших работу нефтяных терминалов, передает Sky News.С пятницы экоактивисты блокируют объекты нефтепромысла, в том числе нефтетерминалы и бензовозы, требуя от правительства прекратить использование углеводородного топлива. В воскресенье протестующие проникли на нефтяной терминал в Хартфордшире, вынудив его прекратить работу. Некоторые стояли на бензовозах с транспарантами и отказывались спускаться, а другие мешали автоцистернам выехать."Терминал Бансфилд был одним из семи объектов, на которые за последние три дня напали участники кампании Just Stop Oil, с пятницы было задержано более 200 человек", - информирует телеканал. В частности, на нефтяном терминале Кингсбери в графстве Уорикшир полиция задержала 54 человека.
https://ria.ru/20220402/protesty-1781464774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хартфордшир, уорикшир, великобритания, протесты
Полиция Британии задержала более 200 экоактивистов
Полиция Британии задержала более 200 экоактивистов, прервавших работу нефтяных терминалов