https://ria.ru/20220403/aktivisty-1781580497.html

Полиция Британии задержала более 200 экоактивистов

Полиция Британии задержала более 200 экоактивистов - РИА Новости, 03.04.2022

Полиция Британии задержала более 200 экоактивистов

Британская полиция за три дня задержала более 200 протестующих, прервавших работу нефтяных терминалов, передает Sky News. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T22:48

2022-04-03T22:48

2022-04-03T22:48

в мире

хартфордшир

уорикшир

великобритания

протесты

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ЛОНДОН, 3 апр – РИА Новости. Британская полиция за три дня задержала более 200 протестующих, прервавших работу нефтяных терминалов, передает Sky News.С пятницы экоактивисты блокируют объекты нефтепромысла, в том числе нефтетерминалы и бензовозы, требуя от правительства прекратить использование углеводородного топлива. В воскресенье протестующие проникли на нефтяной терминал в Хартфордшире, вынудив его прекратить работу. Некоторые стояли на бензовозах с транспарантами и отказывались спускаться, а другие мешали автоцистернам выехать."Терминал Бансфилд был одним из семи объектов, на которые за последние три дня напали участники кампании Just Stop Oil, с пятницы было задержано более 200 человек", - информирует телеканал. В частности, на нефтяном терминале Кингсбери в графстве Уорикшир полиция задержала 54 человека.

https://ria.ru/20220402/protesty-1781464774.html

хартфордшир

уорикшир

великобритания

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Ольга Филиппова

в мире, хартфордшир, уорикшир, великобритания, протесты