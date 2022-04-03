https://ria.ru/20220403/afganistan-1781515103.html
Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана
Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана - РИА Новости, 03.04.2022
Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана
"Талибан"* запретил выращивать мак в Афганистане, заявил представитель движения Билал Карими. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:47
2022-04-03T09:47
2022-04-03T13:00
в мире
афганистан
мохаммад хасан ахунд
кабул (город)
талибан
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КАБУЛ, 3 апр — РИА Новости. "Талибан"* запретил выращивать мак в Афганистане, заявил представитель движения Билал Карими."Информируем всех афганцев, что с настоящего момента культивирование мака строго запрещено по всей стране", — говорится в заявлении.Если урожай обнаружат, его уничтожат, а нарушителям грозит наказание по законам шариата.Кроме того, запрещается потребление, транспортировка, продажа, экспорт и импорт алкоголя и всех видов наркотических средств. "Исполнение этого указа обязательно. Нарушители будут привлечены к ответственности и наказаны судебными органами", — следует из заявления.Талибы захватили власть на фоне вывода из Афганистана американских войск. В середине августа прошлого года они вошли в Кабул и заявили, что война, продолжавшаяся 20 лет, окончена. В конце месяца Афганистан покинули последние американцы, в начале сентября талибы объявили состав временного правительства. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220327/afganistan-1780314578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, мохаммад хасан ахунд, кабул (город), талибан, оон
09:47 03.04.2022 (обновлено: 13:00 03.04.2022)
Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана
Талибы запретили выращивание мака на всей территории Афганистана
КАБУЛ, 3 апр — РИА Новости. "Талибан"* запретил выращивать мак в Афганистане, заявил представитель движения Билал Карими.
"Информируем всех афганцев, что с настоящего момента культивирование мака строго запрещено по всей стране", — говорится в заявлении.
Если урожай обнаружат, его уничтожат, а нарушителям грозит наказание по законам шариата.
Кроме того, запрещается потребление, транспортировка, продажа, экспорт и импорт алкоголя и всех видов наркотических средств.
"Исполнение этого указа обязательно. Нарушители будут привлечены к ответственности и наказаны судебными органами", — следует из заявления.
Талибы захватили власть на фоне вывода из Афганистана американских войск. В середине августа прошлого года они вошли в Кабул и заявили, что война, продолжавшаяся 20 лет, окончена. В конце месяца Афганистан покинули последние американцы, в начале сентября талибы объявили состав временного правительства. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана
"*.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.