Рейтинг@Mail.ru
ВС России нужно фиксировать свои действия на видео, считает адвокат - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/advokat-1781584276.html
ВС России нужно фиксировать свои действия на видео, считает адвокат
ВС России нужно фиксировать свои действия на видео, считает адвокат - РИА Новости, 03.04.2022
ВС России нужно фиксировать свои действия на видео, считает адвокат
Адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости, что российским войскам следует фиксировать свои действия на видео, чтобы избежать обвинений, подобных кадрам "из РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T23:44
2022-04-03T23:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киевская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781559960_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_3b11c0a9d1e5e9560d5a216699ed141f.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости, что российским войскам следует фиксировать свои действия на видео, чтобы избежать обвинений, подобных кадрам "из Бучи", которые в Минобороны РФ охарактеризовали как постановочную провокацию Киева.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией".По его мнению, сообщения о Буче - продолжение "цепи фейков, которые применяются Западом для дискредитации неугодных правительств". "Очевидно, что проигрывая на поле боя, они пытаются взять верх в информационном пространстве. Верить этой пропаганде никто в здравом уме не будет, это никого не впечатлит", - добавил Аграновский.Как отмечали ранее в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды из города в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.Более того, 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных, но не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, отметили в Минобороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/bucha-1781578177.html
https://ria.ru/20220403/zelenskiy-1781579391.html
россия
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781559960_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cc4d55fe99a2431ab9833a878e434d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киевская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
23:44 03.04.2022
 
ВС России нужно фиксировать свои действия на видео, считает адвокат

Адвокат Аграновский: ВС России нужно снимать действия на видео, чтобы избежать обвинений

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости, что российским войскам следует фиксировать свои действия на видео, чтобы избежать обвинений, подобных кадрам "из Бучи", которые в Минобороны РФ охарактеризовали как постановочную провокацию Киева.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией".
"Как адвокат я скажу, что российским войскам следует фиксировать на видео свои действия. Мы имеем дело не только с бандеровцами и нацистским режимом, но и с жуликами, при которых должны фиксировать на видео все. Сейчас не 90-е годы, когда можно было давить на Югославию, сейчас многополярный мир, и если видео не поверят на Западе, то поверят Китай и другие страны", - сказал адвокат.
По его мнению, сообщения о Буче - продолжение "цепи фейков, которые применяются Западом для дискредитации неугодных правительств". "Очевидно, что проигрывая на поле боя, они пытаются взять верх в информационном пространстве. Верить этой пропаганде никто в здравом уме не будет, это никого не впечатлит", - добавил Аграновский.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 22:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эксперт сравнил постановочное видео из Бучи с фейками террористов в Сирии
Как отмечали ранее в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды из города в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.
Более того, 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных, но не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, отметили в Минобороны России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 22:33
Зеленский позвал Меркель и Саркози в Бучу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала