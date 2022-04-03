https://ria.ru/20220403/advokat-1781584276.html

ВС России нужно фиксировать свои действия на видео, считает адвокат

ВС России нужно фиксировать свои действия на видео, считает адвокат - РИА Новости, 03.04.2022

ВС России нужно фиксировать свои действия на видео, считает адвокат

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости, что российским войскам следует фиксировать свои действия на видео, чтобы избежать обвинений, подобных кадрам "из РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T23:44

2022-04-03T23:44

2022-04-03T23:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

киевская область

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781559960_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_3b11c0a9d1e5e9560d5a216699ed141f.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости, что российским войскам следует фиксировать свои действия на видео, чтобы избежать обвинений, подобных кадрам "из Бучи", которые в Минобороны РФ охарактеризовали как постановочную провокацию Киева.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией".По его мнению, сообщения о Буче - продолжение "цепи фейков, которые применяются Западом для дискредитации неугодных правительств". "Очевидно, что проигрывая на поле боя, они пытаются взять верх в информационном пространстве. Верить этой пропаганде никто в здравом уме не будет, это никого не впечатлит", - добавил Аграновский.Как отмечали ранее в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды из города в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.Более того, 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных, но не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, отметили в Минобороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/bucha-1781578177.html

https://ria.ru/20220403/zelenskiy-1781579391.html

россия

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, киевская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр