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"Жаль его народ". Британцев разозлили слова Зеленского о Байдене - РИА Новости, 02.04.2022
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"Жаль его народ". Британцев разозлили слова Зеленского о Байдене
"Жаль его народ". Британцев разозлили слова Зеленского о Байдене - РИА Новости, 02.04.2022
"Жаль его народ". Британцев разозлили слова Зеленского о Байдене
Читателей британской газеты Daily Mail возмутил призыв Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену больше помогать Украине. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T22:30
2022-04-02T22:31
в мире
владимир зеленский
джо байден
великобритания
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Mail возмутил призыв Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену больше помогать Украине.В интервью американскому телеканалу Fox News Зеленский выразил надежду, что Байден, которого он назвал "лидером великой державы", не боится президента России Владимира Путина. Он также посетовал на задержки в доставке военной помощи Украине.Большинство читателей выразили мнение, что Зеленский готов всеми силами разжигать конфликт на Украине, так как этого хотят США и Европа."После таких слов сразу становится понятно, кого слушает Зеленский. У меня для него плохие новости: его западные друзья заинтересованы в развязывании третьей мировой", — написал один из комментаторов."Если Зеленский и правда придерживается такой позиции, то мне очень жаль его народ. Джонсон и другие западные лидеры должны перестать подпитывать его иллюзии", — добавил другой пользователь."А в первую очередь, подальше от Украины должны держаться США", — согласились в ответ."Байден дал ему миллиарды, а зачем? Я предлагаю всем глубоко задуматься над тем, что все это значит. Зеленский — не герой. Байден не лучше", — поделился мнением читатель."Зеленский явно хочет войны, а налогоплательщики с Запада будут ее финансировать? Так вот, финансируй свою собственную войну, клоун", — разозлился британец.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/amerika-1781459690.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, великобритания
22:30 02.04.2022 (обновлено: 22:31 02.04.2022)
 
"Жаль его народ". Британцев разозлили слова Зеленского о Байдене

Читатели Daily Mail осудили высказывание Зеленского о Байдене

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Mail возмутил призыв Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену больше помогать Украине.
В интервью американскому телеканалу Fox News Зеленский выразил надежду, что Байден, которого он назвал "лидером великой державы", не боится президента России Владимира Путина. Он также посетовал на задержки в доставке военной помощи Украине.
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Большинство читателей выразили мнение, что Зеленский готов всеми силами разжигать конфликт на Украине, так как этого хотят США и Европа.
"После таких слов сразу становится понятно, кого слушает Зеленский. У меня для него плохие новости: его западные друзья заинтересованы в развязывании третьей мировой", — написал один из комментаторов.
"Если Зеленский и правда придерживается такой позиции, то мне очень жаль его народ. Джонсон и другие западные лидеры должны перестать подпитывать его иллюзии", — добавил другой пользователь.
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Американский телеканал подловил власти США на попытке скрыть ложь о России
"А в первую очередь, подальше от Украины должны держаться США", — согласились в ответ.
"Байден дал ему миллиарды, а зачем? Я предлагаю всем глубоко задуматься над тем, что все это значит. Зеленский — не герой. Байден не лучше", — поделился мнением читатель.
"Зеленский явно хочет войны, а налогоплательщики с Запада будут ее финансировать? Так вот, финансируй свою собственную войну, клоун", — разозлился британец.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденВеликобритания
 
 
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