https://ria.ru/20220402/zarplata-1781435621.html
Немецкие министры повышают себе зарплату на фоне проблем у населения
Немецкие чиновники повысили себе зарплаты на фоне падения доходов населения - РИА Новости, 02.04.2022
Немецкие министры повышают себе зарплату на фоне проблем у населения
Федеральному правительству Германии повысили зарплаты, в то время как министры призывают население готовиться к падению доходов, пишет DWN. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:39
2022-04-02T11:39
2022-04-02T13:02
олаф шольц
украина
европа
сша
кристиан линднер
роберт хабек
в мире
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Федеральному правительству Германии повысили зарплаты, в то время как министры призывают население готовиться к падению доходов, пишет DWN."Эти новости, скорее всего, приведут к раздражению налогоплательщиков. Олаф Шольц и его министры повысили себе зарплаты", — утверждает издание.Так, канцлер может рассчитывать на месячную прибавку в 345 евро. Министр финансов Кристиан Линднер и глава Минэкономики Роберт Хабек получат по 275 евро дополнительно.При этом сам Хабек, отмечает DWN, советует немцам готовиться к тяжелым временам. Подобные высказывания звучат и из уст политиков более низкого уровня и представителей бизнеса.В частности, немецкие торговые сети предупредили о значительном повышении цен на мясо, колбасу и масло.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рост цен и драки за продукты: последствия антироссийских санкций в Европе
Европейцы выходят на улицы из-за роста цен. В Испании водители бастуют против подорожания бензина. В Греции фермеры возмущены ростом цен на энергоносители. Жители Германии недовольны отсутствием в магазинах муки, макарон и подсолнечного масла. Во многих городах ввели правило: один товар в одни руки, что привело к настоящей борьбе за продукты. Экономический кризис в Европе начался после принятия жестких санкций в адрес России. Протесты охватили также Албанию, Италию и Францию.
2022-04-02T11:39
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РИА Новости
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олаф шольц, украина, европа, сша, кристиан линднер, роберт хабек, в мире
11:39 02.04.2022 (обновлено: 13:02 02.04.2022)
Немецкие чиновники повысили себе зарплаты на фоне падения доходов населения
DWN: Немецкие чиновники повысили себе зарплаты на фоне падения доходов населения