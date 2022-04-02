https://ria.ru/20220402/zarplata-1781435621.html

Немецкие министры повышают себе зарплату на фоне проблем у населения

Немецкие чиновники повысили себе зарплаты на фоне падения доходов населения - РИА Новости, 02.04.2022

Немецкие министры повышают себе зарплату на фоне проблем у населения

Федеральному правительству Германии повысили зарплаты, в то время как министры призывают население готовиться к падению доходов, пишет DWN. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:39

2022-04-02T11:39

2022-04-02T13:02

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Федеральному правительству Германии повысили зарплаты, в то время как министры призывают население готовиться к падению доходов, пишет DWN."Эти новости, скорее всего, приведут к раздражению налогоплательщиков. Олаф Шольц и его министры повысили себе зарплаты", — утверждает издание.Так, канцлер может рассчитывать на месячную прибавку в 345 евро. Министр финансов Кристиан Линднер и глава Минэкономики Роберт Хабек получат по 275 евро дополнительно.При этом сам Хабек, отмечает DWN, советует немцам готовиться к тяжелым временам. Подобные высказывания звучат и из уст политиков более низкого уровня и представителей бизнеса.В частности, немецкие торговые сети предупредили о значительном повышении цен на мясо, колбасу и масло.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рост цен и драки за продукты: последствия антироссийских санкций в Европе Европейцы выходят на улицы из-за роста цен. В Испании водители бастуют против подорожания бензина. В Греции фермеры возмущены ростом цен на энергоносители. Жители Германии недовольны отсутствием в магазинах муки, макарон и подсолнечного масла. Во многих городах ввели правило: один товар в одни руки, что привело к настоящей борьбе за продукты. Экономический кризис в Европе начался после принятия жестких санкций в адрес России. Протесты охватили также Албанию, Италию и Францию. 2022-04-02T11:39 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

олаф шольц, украина, европа, сша, кристиан линднер, роберт хабек, в мире