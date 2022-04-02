https://ria.ru/20220402/zaderzhali-1781496193.html

Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на улице в Махачкале

Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на улице в Махачкале - РИА Новости, 02.04.2022

Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на улице в Махачкале

Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на проспекте Акушинского в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T23:09

2022-04-02T23:09

2022-04-02T23:09

происшествия

россия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 2 апр – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на проспекте Акушинского в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.Ранее в ведомстве сообщили, что в ходе скандала между односельчанами - водителем автомашины Mercedes-Benz с одной стороны и водителями трех автомашин Mercedes-Benz, Kia Rio и "ВАЗ 2114" с другой, один из них из травматического оружия обстрелял водителя первой автомашины, а затем все они скрылись с места происшествия. Пострадавшего 31-летнего мужчину госпитализировали."По подозрению в хулиганстве полицейскими задержан 31-летний житель Гергебильского района, который сознался в содеянном. По его словам, причиной инцидента послужил ранее имевшийся конфликт", – говорится в сообщении.Правоохранители изъяли травматический пистолет.По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), уточнили в МВД.

https://ria.ru/20220311/zaderzhanie-1777717853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, россия, махачкала, республика дагестан