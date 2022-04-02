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Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на улице в Махачкале - РИА Новости, 02.04.2022
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Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на улице в Махачкале
Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на улице в Махачкале - РИА Новости, 02.04.2022
Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на улице в Махачкале
Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на проспекте Акушинского в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T23:09
2022-04-02T23:09
происшествия
россия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 2 апр – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на проспекте Акушинского в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.Ранее в ведомстве сообщили, что в ходе скандала между односельчанами - водителем автомашины Mercedes-Benz с одной стороны и водителями трех автомашин Mercedes-Benz, Kia Rio и "ВАЗ 2114" с другой, один из них из травматического оружия обстрелял водителя первой автомашины, а затем все они скрылись с места происшествия. Пострадавшего 31-летнего мужчину госпитализировали."По подозрению в хулиганстве полицейскими задержан 31-летний житель Гергебильского района, который сознался в содеянном. По его словам, причиной инцидента послужил ранее имевшийся конфликт", – говорится в сообщении.Правоохранители изъяли травматический пистолет.По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), уточнили в МВД.
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происшествия, россия, махачкала, республика дагестан
23:09 02.04.2022
 
Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на улице в Махачкале

Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на проспекте Акушинского в Махачкале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 2 апр – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на проспекте Акушинского в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
Ранее в ведомстве сообщили, что в ходе скандала между односельчанами - водителем автомашины Mercedes-Benz с одной стороны и водителями трех автомашин Mercedes-Benz, Kia Rio и "ВАЗ 2114" с другой, один из них из травматического оружия обстрелял водителя первой автомашины, а затем все они скрылись с места происшествия. Пострадавшего 31-летнего мужчину госпитализировали.
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"По подозрению в хулиганстве полицейскими задержан 31-летний житель Гергебильского района, который сознался в содеянном. По его словам, причиной инцидента послужил ранее имевшийся конфликт", – говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли травматический пистолет.
По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), уточнили в МВД.
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