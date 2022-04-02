https://ria.ru/20220402/zabastovka-1781470599.html

Транспортники в Испании приостановили бессрочную забастовку, сообщили СМИ

Транспортники в Испании приостановили бессрочную забастовку, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2022

Транспортники в Испании приостановили бессрочную забастовку, сообщили СМИ

Испанская национальная платформа по защите транспорта согласилась в субботу приостановить бессрочную забастовку спустя 20 дней после ее начала, сообщает... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T17:57

2022-04-02T17:57

2022-04-02T17:57

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Испанская национальная платформа по защите транспорта согласилась в субботу приостановить бессрочную забастовку спустя 20 дней после ее начала, сообщает агентство EFE.Бессрочная забастовка началась из-за того, что стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти."Платформа по защите транспорта согласилась "временно приостановить" забастовку, которую самозанятые перевозчики и малые и средние предприятия начали 14 марта", - передает агентство.Как отмечает агентство, решение о приостановке забастовки было принято после консультаций с участниками собрания, на котором присутствовали около 100 транспортников со всей Испании.Ранее правительство Испании согласилось компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля. Позднее лидер бастующих, глава Национальной платформы по защите транспорта Мануэль Эрнандес заявил, что испанские транспортники продолжат забастовку, вызванную ростом цен на топливо, несмотря на меры, которые предложило правительство. Он отметил, что предложенных мер недостаточно, потребовал от властей предложить новые - хотя бы временные - дополнительные решения.Сотрудники транспортного сектора Испании 14 марта начали бессрочную забастовку, которая приводит к перебоям с поставками в стране.

https://ria.ru/20220402/protesty-1781464774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, испания, протесты