https://ria.ru/20220402/youtube-1781477891.html
Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования
Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования - РИА Новости, 02.04.2022
Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования
YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора по удалению более 10 тысяч материалов экстремистского характера, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T19:18
2022-04-02T19:18
2022-04-02T19:18
технологии
youtube
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора по удалению более 10 тысяч материалов экстремистского характера, сообщили РИА Новости в ведомстве."Видеохостинг не борется с распространением информации экстремистского характера с призывами к противоправным действиям в отношении граждан и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, не ограничивает материалы экстремистских организаций, таких как "Правый сектор"* и националистический полк "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело – ред.). Всего на текущий момент, игнорируя требования Роскомнадзора, видеохостинг не удалил более 10 тысяч подобных запрещенных материалов", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что не будет иметь оснований для введения новых мер против YouTube, если хостинг удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220331/pushkov-1781114196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, youtube, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования
Роскомнадзор: YouTube не удалил более десяти тысяч материалов экстремистского характера