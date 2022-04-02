https://ria.ru/20220402/youtube-1781477891.html

Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования

Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования - РИА Новости, 02.04.2022

Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования

YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора по удалению более 10 тысяч материалов экстремистского характера, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T19:18

2022-04-02T19:18

2022-04-02T19:18

технологии

youtube

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора по удалению более 10 тысяч материалов экстремистского характера, сообщили РИА Новости в ведомстве."Видеохостинг не борется с распространением информации экстремистского характера с призывами к противоправным действиям в отношении граждан и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, не ограничивает материалы экстремистских организаций, таких как "Правый сектор"* и националистический полк "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело – ред.). Всего на текущий момент, игнорируя требования Роскомнадзора, видеохостинг не удалил более 10 тысяч подобных запрещенных материалов", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что не будет иметь оснований для введения новых мер против YouTube, если хостинг удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220331/pushkov-1781114196.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, youtube, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)