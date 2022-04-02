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Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования - РИА Новости, 02.04.2022
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Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования
Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования - РИА Новости, 02.04.2022
Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования
YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора по удалению более 10 тысяч материалов экстремистского характера, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T19:18
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технологии
youtube
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора по удалению более 10 тысяч материалов экстремистского характера, сообщили РИА Новости в ведомстве."Видеохостинг не борется с распространением информации экстремистского характера с призывами к противоправным действиям в отношении граждан и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, не ограничивает материалы экстремистских организаций, таких как "Правый сектор"* и националистический полк "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело – ред.). Всего на текущий момент, игнорируя требования Роскомнадзора, видеохостинг не удалил более 10 тысяч подобных запрещенных материалов", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что не будет иметь оснований для введения новых мер против YouTube, если хостинг удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов.* Запрещенная в России экстремистская организация
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технологии, youtube, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
19:18 02.04.2022
 
Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования

Роскомнадзор: YouTube не удалил более десяти тысяч материалов экстремистского характера

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип видеохостинга YouTube.
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора по удалению более 10 тысяч материалов экстремистского характера, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Видеохостинг не борется с распространением информации экстремистского характера с призывами к противоправным действиям в отношении граждан и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, не ограничивает материалы экстремистских организаций, таких как "Правый сектор"* и националистический полк "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело – ред.). Всего на текущий момент, игнорируя требования Роскомнадзора, видеохостинг не удалил более 10 тысяч подобных запрещенных материалов", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что не будет иметь оснований для введения новых мер против YouTube, если хостинг удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских каналов.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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ТехнологииYouTubeРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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