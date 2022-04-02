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Генеральный директор "Яндекса" в России Бунина покинула должность - РИА Новости, 02.04.2022
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Генеральный директор "Яндекса" в России Бунина покинула должность
Генеральный директор "Яндекса" в России Бунина покинула должность - РИА Новости, 02.04.2022
Генеральный директор "Яндекса" в России Бунина покинула должность
Генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина уходит с должности, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:29
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яндекс
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина уходит с должности, сообщила пресс-служба компании."Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО "Яндекс", — говорится в релизе.Исполняющим обязанности гендиректора в России станет Артем Савиновский. О дальнейших изменениях в пресс-службе пообещали рассказать позже.Бунина была гендиректором российского "Яндекса" с декабря 2017 года. В середине минувшего марта ее сменил Тигран Худавердян, однако на следующий день после назначения он был вынужден уйти и с должности, и из совета директоров из-за санкций, введенных против него Евросоюзом после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Бунина должна была исполнять обязанности гендиректора до 15 апреля.
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яндекс, общество, россия
15:29 02.04.2022 (обновлено: 17:28 02.04.2022)
 
Генеральный директор "Яндекса" в России Бунина покинула должность

Генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина покинула должность

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании "Яндекс" в России Елена Бунина
Генеральный директор компании Яндекс в России Елена Бунина - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена Бунина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина уходит с должности, сообщила пресс-служба компании.
"Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО "Яндекс", — говорится в релизе.

Исполняющим обязанности гендиректора в России станет Артем Савиновский.
О дальнейших изменениях в пресс-службе пообещали рассказать позже.
Бунина была гендиректором российского "Яндекса" с декабря 2017 года. В середине минувшего марта ее сменил Тигран Худавердян, однако на следующий день после назначения он был вынужден уйти и с должности, и из совета директоров из-за санкций, введенных против него Евросоюзом после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Бунина должна была исполнять обязанности гендиректора до 15 апреля.
Управляющий директор группы Яндекс Тигран Худавердян - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Худавердян покинет совет директоров и пост замгендиректора "Яндекса"
 
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