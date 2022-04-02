https://ria.ru/20220402/yandeks-1781456639.html
Генеральный директор "Яндекса" в России Бунина покинула должность
Генеральный директор "Яндекса" в России Бунина покинула должность - РИА Новости, 02.04.2022
Генеральный директор "Яндекса" в России Бунина покинула должность
Генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина уходит с должности, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:29
2022-04-02T15:29
2022-04-02T17:28
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россия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина уходит с должности, сообщила пресс-служба компании."Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО "Яндекс", — говорится в релизе.Исполняющим обязанности гендиректора в России станет Артем Савиновский. О дальнейших изменениях в пресс-службе пообещали рассказать позже.Бунина была гендиректором российского "Яндекса" с декабря 2017 года. В середине минувшего марта ее сменил Тигран Худавердян, однако на следующий день после назначения он был вынужден уйти и с должности, и из совета директоров из-за санкций, введенных против него Евросоюзом после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Бунина должна была исполнять обязанности гендиректора до 15 апреля.
https://ria.ru/20220316/yandeks-1778364809.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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яндекс, общество, россия
15:29 02.04.2022 (обновлено: 17:28 02.04.2022)
Генеральный директор "Яндекса" в России Бунина покинула должность
Генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина покинула должность
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина уходит с должности, сообщила пресс-служба компании.
"Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО "Яндекс", — говорится в релизе.
Исполняющим обязанности гендиректора в России
станет Артем Савиновский.
О дальнейших изменениях в пресс-службе пообещали рассказать позже.
Бунина была гендиректором российского "Яндекса" с декабря 2017 года. В середине минувшего марта ее сменил Тигран Худавердян, однако на следующий день после назначения он был вынужден уйти и с должности, и из совета директоров из-за санкций, введенных против него Евросоюзом после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Бунина должна была исполнять обязанности гендиректора до 15 апреля.