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Любимова назвала Яковлеву истинным образцом самоотдачи

Любимова назвала Яковлеву истинным образцом самоотдачи - РИА Новости, 02.04.2022

Любимова назвала Яковлеву истинным образцом самоотдачи

Каждая работа актрисы Александры Яковлевой — истинный образец самоотдачи и искренности для зрителя, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T00:45

2022-04-02T00:45

2022-04-02T00:54

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Каждая работа актрисы Александры Яковлевой — истинный образец самоотдачи и искренности для зрителя, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Ранее режиссер Николай Лебедев сообщил РИА Новости, что Яковлева скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни.Ольга Любимова выразила глубокие соболезнования родным и близким актрисы.Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), по руководством народного артиста СССР Игоря Владимирова. В 1979 году дебютировала в кинематографе, а в 80-е годы была одной из самых популярных актрис в Советском Союзе, сыграла в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году приняла решение завершить актерскую карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, была депутатом городского совета Калининграда от партии "Яблоко".В 2016 году объявила о возобновлении актерской деятельности и сыграла одну из главных женских ролей в спектакле "Оскар" Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной, а затем приняла участие в полнометражной картине "Экипаж".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

николай лебедев, калининград, ссср, ольга любимова, александра яковлева, культура, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)