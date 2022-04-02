Рейтинг@Mail.ru
Любимова назвала Яковлеву истинным образцом самоотдачи - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220402/yakovleva-1781402774.html
Любимова назвала Яковлеву истинным образцом самоотдачи
Любимова назвала Яковлеву истинным образцом самоотдачи - РИА Новости, 02.04.2022
Любимова назвала Яковлеву истинным образцом самоотдачи
Каждая работа актрисы Александры Яковлевой — истинный образец самоотдачи и искренности для зрителя, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T00:45
2022-04-02T00:54
николай лебедев
калининград
ссср
ольга любимова
александра яковлева
культура
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/66850/41/668504154_0:184:1493:1023_1920x0_80_0_0_0ecbba45c4097a6cbd63cfefc6b4e4a0.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Каждая работа актрисы Александры Яковлевой — истинный образец самоотдачи и искренности для зрителя, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Ранее режиссер Николай Лебедев сообщил РИА Новости, что Яковлева скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни.Ольга Любимова выразила глубокие соболезнования родным и близким актрисы.Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), по руководством народного артиста СССР Игоря Владимирова. В 1979 году дебютировала в кинематографе, а в 80-е годы была одной из самых популярных актрис в Советском Союзе, сыграла в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году приняла решение завершить актерскую карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, была депутатом городского совета Калининграда от партии "Яблоко".В 2016 году объявила о возобновлении актерской деятельности и сыграла одну из главных женских ролей в спектакле "Оскар" Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной, а затем приняла участие в полнометражной картине "Экипаж".
калининград
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/66850/41/668504154_0:44:1493:1163_1920x0_80_0_0_72956712ef7584019960b98f8854ca74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай лебедев, калининград, ссср, ольга любимова, александра яковлева, культура, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
00:45 02.04.2022 (обновлено: 00:54 02.04.2022)
 
Любимова назвала Яковлеву истинным образцом самоотдачи

Министр культуры Любимова: актриса Яковлева — истинный образец самоотдачи и искренности

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАктриса Александра Яковлева в художественном фильме "Экипаж"
Актриса Александра Яковлева в художественном фильме Экипаж - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Каждая работа актрисы Александры Яковлевой — истинный образец самоотдачи и искренности для зрителя, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ранее режиссер Николай Лебедев сообщил РИА Новости, что Яковлева скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни.

"Многогранный талант, преданность избранному делу и яркая индивидуальность позволили ей стать одной из самых востребованных актрис нашей страны. Своим творчеством Александра Евгеньевна покорила миллионы зрительских сердец и добилась высокого профессионального признания. Каждая ее работа — истинный образец самоотдачи и искренности для зрителя", — говорится в правительственной телеграмме министра культуры России.

Ольга Любимова выразила глубокие соболезнования родным и близким актрисы.
Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), по руководством народного артиста СССР Игоря Владимирова. В 1979 году дебютировала в кинематографе, а в 80-е годы была одной из самых популярных актрис в Советском Союзе, сыграла в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году приняла решение завершить актерскую карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, была депутатом городского совета Калининграда от партии "Яблоко".
В 2016 году объявила о возобновлении актерской деятельности и сыграла одну из главных женских ролей в спектакле "Оскар" Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной, а затем приняла участие в полнометражной картине "Экипаж".
 
КультураНиколай ЛебедевКалининградСССРОльга ЛюбимоваАлександра ЯковлеваКультураНовости культурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала