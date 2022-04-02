00:45 02.04.2022 (обновлено: 00:54 02.04.2022)
Любимова назвала Яковлеву истинным образцом самоотдачи
Министр культуры Любимова: актриса Яковлева — истинный образец самоотдачи и искренности
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАктриса Александра Яковлева в художественном фильме "Экипаж"
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Каждая работа актрисы Александры Яковлевой — истинный образец самоотдачи и искренности для зрителя, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ранее режиссер Николай Лебедев сообщил РИА Новости, что Яковлева скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни.
"Многогранный талант, преданность избранному делу и яркая индивидуальность позволили ей стать одной из самых востребованных актрис нашей страны. Своим творчеством Александра Евгеньевна покорила миллионы зрительских сердец и добилась высокого профессионального признания. Каждая ее работа — истинный образец самоотдачи и искренности для зрителя", — говорится в правительственной телеграмме министра культуры России.
Ольга Любимова выразила глубокие соболезнования родным и близким актрисы.
Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), по руководством народного артиста СССР Игоря Владимирова. В 1979 году дебютировала в кинематографе, а в 80-е годы была одной из самых популярных актрис в Советском Союзе, сыграла в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году приняла решение завершить актерскую карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, была депутатом городского совета Калининграда от партии "Яблоко".
В 2016 году объявила о возобновлении актерской деятельности и сыграла одну из главных женских ролей в спектакле "Оскар" Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной, а затем приняла участие в полнометражной картине "Экипаж".