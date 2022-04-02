12:45 02.04.2022 (обновлено: 15:24 02.04.2022)
В Италии арестовали российскую яхту стоимостью более трех миллионов евро
Власти Италии сообщили об аресте яхты New Vogue, якобы принадлежащей российским лицам
Полиция Италии в порту. Архивное фото
РИМ, 2 апр — РИА Новости. Таможенная служба и портовая служба города Империя арестовали яхту New Vogue стоимостью более 3,3 миллиона евро, принадлежащую "российским лицам", сообщает служба береговой охраны Италии.
Как отмечается, решение об аресте было принято прокуратурой Империи после интенсивного судебно-полицейского расследования, которое началось в начале марта. За это время яхта длиной более 30 метров находилась под наблюдением с тем, чтобы она не покинула порт. Яхта, как сообщается, стояла в порту Империи под флагом одной из неевропейских стран.
Береговая охрана заявляет, что в ходе расследования была получена информация от таможенных органов "третьей страны" через временный Кризисный центр по российско-украинской тематике, который был создан при центральном управлении таможенной службы.
Яхта New Vogue появилась на специализированных сайтах по продаже элитных лодок в конце 2021 года. Согласно объявлениям, она построена в Турции в 2007 году, способна развивать скорость до 50 километров в час и принять на борт восемь пассажиров и пять членов экипажа.
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