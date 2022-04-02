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В Италии арестовали российскую яхту стоимостью более трех миллионов евро - РИА Новости, 02.04.2022
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В Италии арестовали российскую яхту стоимостью более трех миллионов евро
В Италии арестовали российскую яхту стоимостью более трех миллионов евро - РИА Новости, 02.04.2022
В Италии арестовали российскую яхту стоимостью более трех миллионов евро
Таможенная служба и портовая служба города Империя арестовали яхту New Vogue стоимостью более 3,3 миллиона евро, принадлежащую "российским лицам", сообщает... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T12:45
2022-04-02T15:24
в мире
италия
евросоюз
сша
санкции
турция
россия
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РИМ, 2 апр — РИА Новости. Таможенная служба и портовая служба города Империя арестовали яхту New Vogue стоимостью более 3,3 миллиона евро, принадлежащую "российским лицам", сообщает служба береговой охраны Италии.Как отмечается, решение об аресте было принято прокуратурой Империи после интенсивного судебно-полицейского расследования, которое началось в начале марта. За это время яхта длиной более 30 метров находилась под наблюдением с тем, чтобы она не покинула порт. Яхта, как сообщается, стояла в порту Империи под флагом одной из неевропейских стран.Береговая охрана заявляет, что в ходе расследования была получена информация от таможенных органов "третьей страны" через временный Кризисный центр по российско-украинской тематике, который был создан при центральном управлении таможенной службы.С начала марта итальянские власти заморозили активы, недвижимость и транспортные средства предпринимателей, попавших под санкции Евросоюза в связи с кризисом на Украине, на сумму 900 миллионов евро.Яхта New Vogue появилась на специализированных сайтах по продаже элитных лодок в конце 2021 года. Согласно объявлениям, она построена в Турции в 2007 году, способна развивать скорость до 50 километров в час и принять на борт восемь пассажиров и пять членов экипажа.Ранее ряд стран Запада ввели новые санкции против России из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Российской Федерации.Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220331/mordashov-1781015338.html
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в мире, италия, евросоюз, сша, санкции, турция, россия
12:45 02.04.2022 (обновлено: 15:24 02.04.2022)
 
В Италии арестовали российскую яхту стоимостью более трех миллионов евро

Власти Италии сообщили об аресте яхты New Vogue, якобы принадлежащей российским лицам

© AFP 2022 / Alessandro FucariniПолиция Италии в порту
Полиция Италии в порту - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / Alessandro Fucarini
Полиция Италии в порту. Архивное фото
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РИМ, 2 апр — РИА Новости. Таможенная служба и портовая служба города Империя арестовали яхту New Vogue стоимостью более 3,3 миллиона евро, принадлежащую "российским лицам", сообщает служба береговой охраны Италии.
Как отмечается, решение об аресте было принято прокуратурой Империи после интенсивного судебно-полицейского расследования, которое началось в начале марта. За это время яхта длиной более 30 метров находилась под наблюдением с тем, чтобы она не покинула порт. Яхта, как сообщается, стояла в порту Империи под флагом одной из неевропейских стран.
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Береговая охрана заявляет, что в ходе расследования была получена информация от таможенных органов "третьей страны" через временный Кризисный центр по российско-украинской тематике, который был создан при центральном управлении таможенной службы.
С начала марта итальянские власти заморозили активы, недвижимость и транспортные средства предпринимателей, попавших под санкции Евросоюза в связи с кризисом на Украине, на сумму 900 миллионов евро.
Яхта New Vogue появилась на специализированных сайтах по продаже элитных лодок в конце 2021 года. Согласно объявлениям, она построена в Турции в 2007 году, способна развивать скорость до 50 километров в час и принять на борт восемь пассажиров и пять членов экипажа.
Ранее ряд стран Запада ввели новые санкции против России из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Российской Федерации.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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