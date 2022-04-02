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На Валдае осудили мужчину, укравшего икону, подаренную Путиным монастырю - РИА Новости, 02.04.2022
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На Валдае осудили мужчину, укравшего икону, подаренную Путиным монастырю
На Валдае осудили мужчину, укравшего икону, подаренную Путиным монастырю - РИА Новости, 02.04.2022
На Валдае осудили мужчину, укравшего икону, подаренную Путиным монастырю
Один из обвиняемых в краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, среди которых была икона, подаренная обители президентом России Владимиром... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:52
2022-04-02T16:52
происшествия
валдай
россия
владимир путин
религия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Один из обвиняемых в краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, среди которых была икона, подаренная обители президентом России Владимиром Путиным, получил семь лет колонии, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.По ее словам, 47-летний мужчина признан виновным в "краже" и "хищении предметов, имеющих особую ценность"."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Рассмотрение в суде уголовного дела в отношении второго фигуранта продолжается", - приводятся слова Волк в сообщении.По данным полиции, в сентябре 2020 года двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древней обители. Затем, отжав окно, забрались в храм. Один из них, зайдя в алтарь, похитил напрестольный крест и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году подарил монастырю президент России Владимир Путин. Также сообщники взломали киот еще одной особо чтимой иконы и сняли цепочки, кресты и кольца, которые были пожертвованы прихожанами. Сумма материального ущерба составила около 5 миллионов рублей.Подозреваемые были задержаны оперативниками. В ходе обысков в гараже одного из фигурантов был обнаружен напрестольный крест и Иверская икона пресвятой Богородицы, а также свыше 120 золотых изделий, похищенных из обители. Святыни были возвращены в монастырь.
https://ria.ru/20211011/krazha-1754077669.html
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происшествия, валдай, россия, владимир путин, религия
16:52 02.04.2022
 
На Валдае осудили мужчину, укравшего икону, подаренную Путиным монастырю

Обвиняемого в краже подаренной Путиным иконы Иверскому монастырю осудили на семь лет

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Один из обвиняемых в краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, среди которых была икона, подаренная обители президентом России Владимиром Путиным, получил семь лет колонии, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
По ее словам, 47-летний мужчина признан виновным в "краже" и "хищении предметов, имеющих особую ценность".
Город Киров
11 октября 2021, 18:06Религия
Неизвестные сорвали украшения с храмовой иконы в Кирове
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Рассмотрение в суде уголовного дела в отношении второго фигуранта продолжается", - приводятся слова Волк в сообщении.
По данным полиции, в сентябре 2020 года двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древней обители. Затем, отжав окно, забрались в храм. Один из них, зайдя в алтарь, похитил напрестольный крест и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году подарил монастырю президент России Владимир Путин. Также сообщники взломали киот еще одной особо чтимой иконы и сняли цепочки, кресты и кольца, которые были пожертвованы прихожанами. Сумма материального ущерба составила около 5 миллионов рублей.
Подозреваемые были задержаны оперативниками. В ходе обысков в гараже одного из фигурантов был обнаружен напрестольный крест и Иверская икона пресвятой Богородицы, а также свыше 120 золотых изделий, похищенных из обители. Святыни были возвращены в монастырь.
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