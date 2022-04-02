https://ria.ru/20220402/ukraina-1781489433.html

В республиканской партии США выступили против помощи Украине

В республиканской партии США выступили против помощи Украине - РИА Новости, 02.04.2022

В республиканской партии США выступили против помощи Украине

Крыло республиканской партии Соединенных Штатов, поддерживающее бывшего президента США Дональда Трампа, обсудило на экстренном совещании опасность вмешательства РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T21:44

2022-04-02T21:44

2022-04-02T21:44

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Крыло республиканской партии Соединенных Штатов, поддерживающее бывшего президента США Дональда Трампа, обсудило на экстренном совещании опасность вмешательства страны в конфликт на Украине и раскритиковало политику нынешней администрации в Вашингтоне, сообщило издание Politico.Совещание прошло в отеле Marriott в Вашингтоне. Основная мысль, к которой пришли представили партии во время встречи, заключается в том, что "любая помощь Украине равносильна причинению ей вреда"."Наш политический истеблишмент твердо намерен втянуть нас в катастрофический конфликт с Россией... Мы должны быть прагматиками... Неоконсерваторы... опьянены властью, они кровожадны, и им нельзя верить",- сказал кандидат на пост конгрессмена от штата Вашингтон Джо Кент.Член палаты представителей республиканец от штата Монтана Мэтт Розендейл подчеркнул, что не поддерживает все законопроекты, которые направлены против России. От отметил, что "жизнь на Украине печальна и трагична", но США стоит больше уделять внимание гражданам своей страны, например, тем, кто погибает от передозировки наркотиками."Использовать американскую мощь, чтобы делать грязную работу за Европу - очень плохая идея",- сказал на конференции американский кандидат на пост конгрессмена от штата Огайо Джей Ди Вэйнс.Также выступающие отметили, что возвращение к мышлению, которое привело к Ираку и Афганистану, может привести к "третьей мировой войне" из-за Украины.Издание подчеркивает, что Трамп смог изменить представление о президенте России Владимире Путине. Даже военная операция России на Украине не побудила Трампа изменить его "любовь" к Путину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ на спецоперацию РФ западные страны ввели множественные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, украина