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В Киевской области ввели комендантский час - РИА Новости, 02.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Киевской области ввели комендантский час
В Киевской области ввели комендантский час - РИА Новости, 02.04.2022
В Киевской области ввели комендантский час
На территории Киевской области вводится комендантский час с 21.00 до 06.00 со 2 по 3 апреля, заявил глава Киевской областной военной администрации Александр... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:56
2022-04-02T16:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киевская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На территории Киевской области вводится комендантский час с 21.00 до 06.00 со 2 по 3 апреля, заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк."На территории Киевской области вводится комендантский час с 21:00 до 06:00. Временные ограничения будут действовать со 2 по 3 апреля на территории Киевской области. Исключение – населенные пункты Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и освобождены украинскими силами обороны. Там комендантский час усилен! На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля", - написал он в своем Telegram-канале.Павлюк добавил, что в это время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/mariupol-1781252315.html
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в мире, киевская область, украина, вооруженные силы украины
16:56 02.04.2022
 
В Киевской области ввели комендантский час

Власти Киевской области ввели комендантский час со второго по третье апреля

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На территории Киевской области вводится комендантский час с 21.00 до 06.00 со 2 по 3 апреля, заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
"На территории Киевской области вводится комендантский час с 21:00 до 06:00. Временные ограничения будут действовать со 2 по 3 апреля на территории Киевской области. Исключение – населенные пункты Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и освобождены украинскими силами обороны. Там комендантский час усилен! На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля", - написал он в своем Telegram-канале.
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Павлюк добавил, что в это время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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