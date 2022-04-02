https://ria.ru/20220402/ukraina-1781464944.html

В Киевской области ввели комендантский час

В Киевской области ввели комендантский час - РИА Новости, 02.04.2022

В Киевской области ввели комендантский час

На территории Киевской области вводится комендантский час с 21.00 до 06.00 со 2 по 3 апреля, заявил глава Киевской областной военной администрации Александр... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T16:56

2022-04-02T16:56

2022-04-02T16:56

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На территории Киевской области вводится комендантский час с 21.00 до 06.00 со 2 по 3 апреля, заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк."На территории Киевской области вводится комендантский час с 21:00 до 06:00. Временные ограничения будут действовать со 2 по 3 апреля на территории Киевской области. Исключение – населенные пункты Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и освобождены украинскими силами обороны. Там комендантский час усилен! На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля", - написал он в своем Telegram-канале.Павлюк добавил, что в это время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/mariupol-1781252315.html

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, украина, вооруженные силы украины