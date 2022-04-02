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Крымские татары призвали признать украинский муфтият экстремистским - РИА Новости, 02.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781458146.html
Крымские татары призвали признать украинский муфтият экстремистским
Крымские татары призвали признать украинский муфтият экстремистским - РИА Новости, 02.04.2022
Крымские татары призвали признать украинский муфтият экстремистским
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал признать экстремистской и запретить в России созданную на Украине... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:41
2022-04-02T15:41
религия
севастополь
республика крым
киев
таврический муфтият
санкции в отношении россии
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал признать экстремистской и запретить в России созданную на Украине организацию "Духовное управление мусульман Крыма".Организация "Духовное управление мусульман Крыма" была создана на Украине, со штаб-квартирой в Киеве, в 2016 году в противовес Духовному управлению мусульман Республики Крым и Севастополя (Таврический муфтият) - основано в 1991 году с главным офисом в Симферополе. При этом крымские татары, проживающие в Крыму, назвали создание украинского муфтията "абсурдом и очередной провокацией".
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севастополь
республика крым
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севастополь, республика крым, киев, таврический муфтият, санкции в отношении россии, религия
15:41 02.04.2022
 
Крымские татары призвали признать украинский муфтият экстремистским

Глава крымских татар Умеров призвал признать украинский муфтият экстремистским

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал признать экстремистской и запретить в России созданную на Украине организацию "Духовное управление мусульман Крыма".
"Созданное на Украине так называемое Духовное управление мусульман Крыма не имеет ничего общего ни с крымским муфтиятом, ни с крымскими татарами. При этом их лжемуфтий пытается пошатнуть межнациональное согласие и единство в нашей стране, взывая к имамам России вести антигосударственную деятельность. В связи с этим считаю, что данная лжеорганизация должна быть признана экстремистской и запрещена в нашей стране", - сказал РИА Новости Умеров.
Организация "Духовное управление мусульман Крыма" была создана на Украине, со штаб-квартирой в Киеве, в 2016 году в противовес Духовному управлению мусульман Республики Крым и Севастополя (Таврический муфтият) - основано в 1991 году с главным офисом в Симферополе. При этом крымские татары, проживающие в Крыму, назвали создание украинского муфтията "абсурдом и очередной провокацией".
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РелигияСевастопольРеспублика КрымКиевТаврический муфтиятСанкции в отношении РоссииРелигия
 
 
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