Крымские татары призвали признать украинский муфтият экстремистским
Глава крымских татар Умеров призвал признать украинский муфтият экстремистским
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал признать экстремистской и запретить в России созданную на Украине организацию "Духовное управление мусульман Крыма".
"Созданное на Украине так называемое Духовное управление мусульман Крыма не имеет ничего общего ни с крымским муфтиятом, ни с крымскими татарами. При этом их лжемуфтий пытается пошатнуть межнациональное согласие и единство в нашей стране, взывая к имамам России вести антигосударственную деятельность. В связи с этим считаю, что данная лжеорганизация должна быть признана экстремистской и запрещена в нашей стране", - сказал РИА Новости Умеров.
Организация "Духовное управление мусульман Крыма" была создана на Украине, со штаб-квартирой в Киеве, в 2016 году в противовес Духовному управлению мусульман Республики Крым и Севастополя (Таврический муфтият) - основано в 1991 году с главным офисом в Симферополе. При этом крымские татары, проживающие в Крыму, назвали создание украинского муфтията "абсурдом и очередной провокацией".