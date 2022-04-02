https://ria.ru/20220402/ukraina-1781458146.html

Крымские татары призвали признать украинский муфтият экстремистским

Крымские татары призвали признать украинский муфтият экстремистским - РИА Новости, 02.04.2022

Крымские татары призвали признать украинский муфтият экстремистским

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал признать экстремистской и запретить в России созданную на Украине... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:41

2022-04-02T15:41

2022-04-02T15:41

религия

севастополь

республика крым

киев

таврический муфтият

санкции в отношении россии

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал признать экстремистской и запретить в России созданную на Украине организацию "Духовное управление мусульман Крыма".Организация "Духовное управление мусульман Крыма" была создана на Украине, со штаб-квартирой в Киеве, в 2016 году в противовес Духовному управлению мусульман Республики Крым и Севастополя (Таврический муфтият) - основано в 1991 году с главным офисом в Симферополе. При этом крымские татары, проживающие в Крыму, назвали создание украинского муфтията "абсурдом и очередной провокацией".

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781438300.html

севастополь

республика крым

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

севастополь, республика крым, киев, таврический муфтият, санкции в отношении россии, религия