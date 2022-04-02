https://ria.ru/20220402/ukraina-1781457718.html
В Донецке пострадала мирная жительница из-за обстрела ВСУ
В Донецке пострадала мирная жительница из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.04.2022
В Донецке пострадала мирная жительница из-за обстрела ВСУ
Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка в Донецкой народной республике, сообщает в субботу штаб... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:36
2022-04-02T15:36
2022-04-02T15:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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донбасс
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка в Донецкой народной республике, сообщает в субботу штаб территориальной обороны ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии
В Донецке пострадала мирная жительница из-за обстрела ВСУ
Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими силовиками Донецка7
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости.
Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка в Донецкой народной республике, сообщает
в субботу штаб территориальной обороны ДНР.
"По уточненным данным, в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Петровском районе Донецка, по улице Путь Социализма, пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.