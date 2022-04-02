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В Донецке пострадала мирная жительница из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781457718.html
В Донецке пострадала мирная жительница из-за обстрела ВСУ
В Донецке пострадала мирная жительница из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.04.2022
В Донецке пострадала мирная жительница из-за обстрела ВСУ
Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка в Донецкой народной республике, сообщает в субботу штаб... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:36
2022-04-02T15:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка в Донецкой народной республике, сообщает в субботу штаб территориальной обороны ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/pvo-1781428202.html
россия
украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии
15:36 02.04.2022
 
В Донецке пострадала мирная жительница из-за обстрела ВСУ

Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими силовиками Донецка7

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Донецк
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка в Донецкой народной республике, сообщает в субботу штаб территориальной обороны ДНР.
"По уточненным данным, в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Петровском районе Донецка, по улице Путь Социализма, пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время специальной военной операции на Украине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
10:32
Российские средства ПВО уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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