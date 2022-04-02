Рейтинг@Mail.ru
Экс-боец "Айдара" назвал спецоперацию спасением русскоязычных на Украине - РИА Новости, 02.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781456049.html
Экс-боец "Айдара" назвал спецоперацию спасением русскоязычных на Украине
Экс-боец "Айдара" назвал спецоперацию спасением русскоязычных на Украине - РИА Новости, 02.04.2022
Экс-боец "Айдара" назвал спецоперацию спасением русскоязычных на Украине
Российская специальная военная операция на Украине - это единственный возможный способ спасти людей, которые хотят говорить на русском языке, не опасаясь... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:20
2022-04-02T15:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
донбасс
батальон "айдар"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780443488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d65280340b871b154ba203a683894e8.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине - это единственный возможный способ спасти людей, которые хотят говорить на русском языке, не опасаясь расправ и даже убийств со стороны киевского националистического режима, заявил бывший младший сержант нацбатальона "Айдар" Денис Нурыга, перешедший на сторону России.По его словам, сам он сдался потому, что хочет жить мирной жизнью и общаться на русском языке, на котором говорит с самого детства. Нурыга рассказал об отношении к русской речи, насаждаемом киевским режимом: "Если ты не разговариваешь на украинском языке, значит, ты являешься приверженцем России". Для тех же, кто на Украине говорит по-русски, могут быть очень плохие последствия, "вплоть до летального исхода", добавил он.По мнению Нурыги, российская спецоперация - "это единственное спасение для людей, которые хотят жить нормально и разговаривать на своем родном языке", без притеснений со стороны украинского националистического режима, без уничтожения православных церквей Московского патриархата.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780443488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8bafff6725942de92aa9de06a7c78f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс, батальон "айдар"
15:20 02.04.2022 (обновлено: 15:21 02.04.2022)
 
Экс-боец "Айдара" назвал спецоперацию спасением русскоязычных на Украине

Экс-боец "Айдара" Нурыга: спецоперация спасает желающих говорить на Украине на русском

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине - это единственный возможный способ спасти людей, которые хотят говорить на русском языке, не опасаясь расправ и даже убийств со стороны киевского националистического режима, заявил бывший младший сержант нацбатальона "Айдар" Денис Нурыга, перешедший на сторону России.
По его словам, сам он сдался потому, что хочет жить мирной жизнью и общаться на русском языке, на котором говорит с самого детства. Нурыга рассказал об отношении к русской речи, насаждаемом киевским режимом: "Если ты не разговариваешь на украинском языке, значит, ты являешься приверженцем России". Для тех же, кто на Украине говорит по-русски, могут быть очень плохие последствия, "вплоть до летального исхода", добавил он.
По мнению Нурыги, российская спецоперация - "это единственное спасение для людей, которые хотят жить нормально и разговаривать на своем родном языке", без притеснений со стороны украинского националистического режима, без уничтожения православных церквей Московского патриархата.
"Большая часть людей настроена положительно и очень давно хочет жить нормально, в мире", - подчеркнул экс-боец "Айдара".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 08:00
Россия отвечает за Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДонбассБатальон "Айдар"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала