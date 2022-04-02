https://ria.ru/20220402/ukraina-1781456049.html

Экс-боец "Айдара" назвал спецоперацию спасением русскоязычных на Украине

Экс-боец "Айдара" назвал спецоперацию спасением русскоязычных на Украине - РИА Новости, 02.04.2022

Экс-боец "Айдара" назвал спецоперацию спасением русскоязычных на Украине

Российская специальная военная операция на Украине - это единственный возможный способ спасти людей, которые хотят говорить на русском языке, не опасаясь... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:20

2022-04-02T15:20

2022-04-02T15:21

обострение ситуации в днр и лнр

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батальон "айдар"

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине - это единственный возможный способ спасти людей, которые хотят говорить на русском языке, не опасаясь расправ и даже убийств со стороны киевского националистического режима, заявил бывший младший сержант нацбатальона "Айдар" Денис Нурыга, перешедший на сторону России.По его словам, сам он сдался потому, что хочет жить мирной жизнью и общаться на русском языке, на котором говорит с самого детства. Нурыга рассказал об отношении к русской речи, насаждаемом киевским режимом: "Если ты не разговариваешь на украинском языке, значит, ты являешься приверженцем России". Для тех же, кто на Украине говорит по-русски, могут быть очень плохие последствия, "вплоть до летального исхода", добавил он.По мнению Нурыги, российская спецоперация - "это единственное спасение для людей, которые хотят жить нормально и разговаривать на своем родном языке", без притеснений со стороны украинского националистического режима, без уничтожения православных церквей Московского патриархата.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс, батальон "айдар"