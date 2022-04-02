https://ria.ru/20220402/ukraina-1781446553.html
Киев планирует присвоить российские активы на 400 миллиардов долларов
Киев планирует присвоить российские активы на 400 миллиардов долларов - РИА Новости, 02.04.2022
Киев планирует присвоить российские активы на 400 миллиардов долларов
Украинские власти рассчитывают получить 400 миллиардов долларов из замороженных российских активов, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:31
2022-04-02T13:31
2022-04-02T14:02
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
денис шмыгаль
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евросоюз
киев
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинские власти рассчитывают получить 400 миллиардов долларов из замороженных российских активов, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, эти деньги пойдут в так называемый фонд восстановления Украины.Он уточнил, что второй источник может дать Киеву более 100 миллиардов долларов, причем речь идет как об уже замороженных активах, так и о тех, что будут арестованы в будущем.Кроме того, фонд должны пополнить средства западных партнеров, так что в целом Киев сможет получить 400-500 миллиардов долларов, добавил Устенко.Потери Украины от боевых действий советник Зеленского оценил в триллион долларов. Он напомнил, что 15 марта премьер-министр Денис Шмыгаль оценил убытки в 500 миллиардов, но они "увеличиваются экспоненциально".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.В ответ Россия приняла зеркальные меры, введя ограничения на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.
https://ria.ru/20220402/ssha-1781420153.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, денис шмыгаль, владимир путин, россия, сша, евросоюз, киев, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
13:31 02.04.2022 (обновлено: 14:02 02.04.2022)
Киев планирует присвоить российские активы на 400 миллиардов долларов
Советник Зеленского Устенко заявил о плане Киева забрать активы России на $400 миллиардов
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Украинские власти рассчитывают получить 400 миллиардов долларов из замороженных российских активов, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24
".
По его словам, эти деньги пойдут в так называемый фонд восстановления Украины.
"Откуда будут браться средства для этого фонда: мы говорим в первую очередь про 300 миллиардов долларов, которые заморожены со стороны Центрального банка Российской Федерации. Второй источник — замороженные активы ближайшего окружения Путина, которое включает в себя несколько сотен лиц, за пределами страны", — сказал Устенко.
Он уточнил, что второй источник может дать Киеву более 100 миллиардов долларов, причем речь идет как об уже замороженных активах, так и о тех, что будут арестованы в будущем.
Кроме того, фонд должны пополнить средства западных партнеров, так что в целом Киев сможет получить 400-500 миллиардов долларов, добавил Устенко.
Потери Украины от боевых действий советник Зеленского оценил в триллион долларов. Он напомнил, что 15 марта премьер-министр Денис Шмыгаль оценил убытки в 500 миллиардов, но они "увеличиваются экспоненциально".
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова
, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.
В ответ Россия приняла зеркальные меры, введя ограничения на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.