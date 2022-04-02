https://ria.ru/20220402/ukraina-1781446553.html

Киев планирует присвоить российские активы на 400 миллиардов долларов

Киев планирует присвоить российские активы на 400 миллиардов долларов - РИА Новости, 02.04.2022

Киев планирует присвоить российские активы на 400 миллиардов долларов

Украинские власти рассчитывают получить 400 миллиардов долларов из замороженных российских активов, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T13:31

2022-04-02T13:31

2022-04-02T14:02

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

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киев

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинские власти рассчитывают получить 400 миллиардов долларов из замороженных российских активов, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, эти деньги пойдут в так называемый фонд восстановления Украины.Он уточнил, что второй источник может дать Киеву более 100 миллиардов долларов, причем речь идет как об уже замороженных активах, так и о тех, что будут арестованы в будущем.Кроме того, фонд должны пополнить средства западных партнеров, так что в целом Киев сможет получить 400-500 миллиардов долларов, добавил Устенко.Потери Украины от боевых действий советник Зеленского оценил в триллион долларов. Он напомнил, что 15 марта премьер-министр Денис Шмыгаль оценил убытки в 500 миллиардов, но они "увеличиваются экспоненциально".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.В ответ Россия приняла зеркальные меры, введя ограничения на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.

https://ria.ru/20220402/ssha-1781420153.html

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781445324.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, денис шмыгаль, владимир путин, россия, сша, евросоюз, киев, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии