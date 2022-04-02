https://ria.ru/20220402/ukraina-1781443989.html
ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь, сообщил экс-боец "Айдара"
ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь, сообщил экс-боец "Айдара" - РИА Новости, 02.04.2022
ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь, сообщил экс-боец "Айдара"
Украинская армия специально обстреляла Святогорский Свято-Успенский православный монастырь в Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Град", чтобы РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:11
2022-04-02T13:11
2022-04-02T13:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинская армия специально обстреляла Святогорский Свято-Успенский православный монастырь в Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Град", чтобы обвинить в этом российских военных, рассказал бывший младший сержант неонацистского батальона "Айдар" Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России."Недавно в Святогорске был обстрелян монастырь - там, где находятся люди. Там есть погибшие. Это было все сделано специально - якобы это обстреляла российская армия. На самом деле, это стреляет украинская армия для большего разжигания конфликта против России", - сказал Нурыга."Был сильный обстрел "Градами" этого монастыря. Насколько я знаю, там есть двое даже погибших людей", - добавил он.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781232851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии
ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь, сообщил экс-боец "Айдара"
Экс-боец "Айдара" Нурыга: Украина специально обстреляла "Градами" Святогорский монастырь