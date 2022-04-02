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ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь, сообщил экс-боец "Айдара" - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781443989.html
ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь, сообщил экс-боец "Айдара"
ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь, сообщил экс-боец "Айдара" - РИА Новости, 02.04.2022
ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь, сообщил экс-боец "Айдара"
Украинская армия специально обстреляла Святогорский Свято-Успенский православный монастырь в Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Град", чтобы РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:11
2022-04-02T13:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинская армия специально обстреляла Святогорский Свято-Успенский православный монастырь в Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Град", чтобы обвинить в этом российских военных, рассказал бывший младший сержант неонацистского батальона "Айдар" Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России."Недавно в Святогорске был обстрелян монастырь - там, где находятся люди. Там есть погибшие. Это было все сделано специально - якобы это обстреляла российская армия. На самом деле, это стреляет украинская армия для большего разжигания конфликта против России", - сказал Нурыга."Был сильный обстрел "Градами" этого монастыря. Насколько я знаю, там есть двое даже погибших людей", - добавил он.
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в мире, признание днр и лнр в россии
13:11 02.04.2022
 
ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь, сообщил экс-боец "Айдара"

Экс-боец "Айдара" Нурыга: Украина специально обстреляла "Градами" Святогорский монастырь

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар"
Нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар"
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинская армия специально обстреляла Святогорский Свято-Успенский православный монастырь в Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Град", чтобы обвинить в этом российских военных, рассказал бывший младший сержант неонацистского батальона "Айдар" Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России.
"Недавно в Святогорске был обстрелян монастырь - там, где находятся люди. Там есть погибшие. Это было все сделано специально - якобы это обстреляла российская армия. На самом деле, это стреляет украинская армия для большего разжигания конфликта против России", - сказал Нурыга.
"Был сильный обстрел "Градами" этого монастыря. Насколько я знаю, там есть двое даже погибших людей", - добавил он.
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