https://ria.ru/20220402/ukraina-1781443989.html

ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь, сообщил экс-боец "Айдара"

ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь, сообщил экс-боец "Айдара" - РИА Новости, 02.04.2022

ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь, сообщил экс-боец "Айдара"

Украинская армия специально обстреляла Святогорский Свято-Успенский православный монастырь в Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Град", чтобы РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T13:11

2022-04-02T13:11

2022-04-02T13:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777606050_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80adbe9a73f3c96570f9dc609bd5237c.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинская армия специально обстреляла Святогорский Свято-Успенский православный монастырь в Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Град", чтобы обвинить в этом российских военных, рассказал бывший младший сержант неонацистского батальона "Айдар" Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России."Недавно в Святогорске был обстрелян монастырь - там, где находятся люди. Там есть погибшие. Это было все сделано специально - якобы это обстреляла российская армия. На самом деле, это стреляет украинская армия для большего разжигания конфликта против России", - сказал Нурыга."Был сильный обстрел "Градами" этого монастыря. Насколько я знаю, там есть двое даже погибших людей", - добавил он.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781232851.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии