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СК возбудил дело после захвата ВСУ заложников в роддоме Мариуполя

СК возбудил дело после захвата ВСУ заложников в роддоме Мариуполя - РИА Новости, 02.04.2022

СК возбудил дело после захвата ВСУ заложников в роддоме Мариуполя

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме в Мариуполе, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T12:56

2022-04-02T12:56

2022-04-02T13:22

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме в Мариуполе, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что родильный дом уже несколько раз подвергался обстрелам украинских войск. В оборонном ведомстве отмечали, что "медработники вынуждены проводить роды при свечах и прятать новорожденных детей в подвалах". В мариупольском роддоме №2 находится около 100 человек, из них 37 детей, пять новорожденных.По данным ведомства, 1 апреля неустановленные лица из числа военнослужащих ВСУ и добровольческих националистических батальонов в Мариуполе обстреливали здание роддома по улице Пашковского 36. После чего разместили технику и тяжелое вооружение, захватили и насильно удерживают внутри здания не менее 100 мирных жителей, в том числе беременных женщин и не менее 40 детей, используя их в качестве заложников и живого щита, согнав их в подвал.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела зафиксировать показания женщины, которая пребывала в захваченном украинскими военными роддоме. В открытых источниках женщина сообщила о том, что украинские военные использовали роддом в собственных целях, а также отнимали у рожениц еду, держа их фактически в заложниках. Кроме того, женщина рассказала об обстрелах здания."Бастрыкин поручил следователям проработать процессуальный статус женщины в качестве потерпевшей в данном уголовном деле, а также принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что почти 119 тысяч мирных граждан эвакуированы из Мариуполя без участия официального Киева. Начальник НЦУО добавил, что неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов. В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 472 иностранца из 17 государств.

https://ria.ru/20220402/plennye-1781418043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, происшествия, александр бастрыкин, донецкая народная республика, мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины