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Крымские татары предложили издать фетву по ситуации на Украине - РИА Новости, 02.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781438300.html
Крымские татары предложили издать фетву по ситуации на Украине
Крымские татары предложили издать фетву по ситуации на Украине - РИА Новости, 02.04.2022
Крымские татары предложили издать фетву по ситуации на Украине
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил издать фетву для мусульман по ситуации на Украине, чтобы избежать... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T12:03
2022-04-02T13:32
религия
владимир путин
россия
севастополь
республика крым
таврический муфтият
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил издать фетву для мусульман по ситуации на Украине, чтобы избежать провокаций со стороны украинских националистов.По его словам, крымским татарам из Украины поступают звонки и сообщения с угрозами и запугиваниями, а также призывами осуждать спецоперацию и выходить на акции протеста."Поступают звонки имамам полуострова от лжемуфтия Крыма из Киева Айдера Рустемова, где им угрожают и убеждают вести антироссийскую деятельность с населением. Крымско-татарский народ — это мудрый народ, и он не поддастся на очередные провокации украинских радикалов", — подчеркнул Умеров.Организация "Духовное управление мусульман Крыма" была создана на Украине, со штаб-квартирой в Киеве, в 2016 году в противовес Духовному управлению мусульман Республики Крым и Севастополя (Таврический муфтият), основанному в 1991 году с главным офисом в Симферополе. При этом крымские татары, проживающие в Крыму, назвали создание параллельного муфтията на Украине "абсурдом и очередной провокацией".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/krym-1780392909.html
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781425218.html
россия
севастополь
республика крым
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владимир путин, россия, севастополь, республика крым, таврический муфтият, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, религия
12:03 02.04.2022 (обновлено: 13:32 02.04.2022)
 
Крымские татары предложили издать фетву по ситуации на Украине

Глава крымских татар Эйваз Умеров предложил издать фетву по ситуации на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил издать фетву для мусульман по ситуации на Украине, чтобы избежать провокаций со стороны украинских националистов.

"Я хотел бы обратиться к Духовному управлению мусульман Республики Крым и Севастополя, чтобы муфтий вынес соответствующую фетву в отношении происходящего, в отношении спецоперации на территории Украины, в отношении нацистов, которых денацифицирует наша армия. Сейчас нужно максимально прилагать усилия для противодействия экстремистам и попыткам извне расшатать ситуацию", — сказал Умеров в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, крымским татарам из Украины поступают звонки и сообщения с угрозами и запугиваниями, а также призывами осуждать спецоперацию и выходить на акции протеста.
"Поступают звонки имамам полуострова от лжемуфтия Крыма из Киева Айдера Рустемова, где им угрожают и убеждают вести антироссийскую деятельность с населением. Крымско-татарский народ — это мудрый народ, и он не поддастся на очередные провокации украинских радикалов", — подчеркнул Умеров.
Организация "Духовное управление мусульман Крыма" была создана на Украине, со штаб-квартирой в Киеве, в 2016 году в противовес Духовному управлению мусульман Республики Крым и Севастополя (Таврический муфтият), основанному в 1991 году с главным офисом в Симферополе. При этом крымские татары, проживающие в Крыму, назвали создание параллельного муфтията на Украине "абсурдом и очередной провокацией".
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По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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