https://ria.ru/20220402/ukraina-1781438300.html

Крымские татары предложили издать фетву по ситуации на Украине

Крымские татары предложили издать фетву по ситуации на Украине - РИА Новости, 02.04.2022

Крымские татары предложили издать фетву по ситуации на Украине

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил издать фетву для мусульман по ситуации на Украине, чтобы избежать... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T12:03

2022-04-02T12:03

2022-04-02T13:32

религия

владимир путин

россия

севастополь

республика крым

таврический муфтият

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил издать фетву для мусульман по ситуации на Украине, чтобы избежать провокаций со стороны украинских националистов.По его словам, крымским татарам из Украины поступают звонки и сообщения с угрозами и запугиваниями, а также призывами осуждать спецоперацию и выходить на акции протеста."Поступают звонки имамам полуострова от лжемуфтия Крыма из Киева Айдера Рустемова, где им угрожают и убеждают вести антироссийскую деятельность с населением. Крымско-татарский народ — это мудрый народ, и он не поддастся на очередные провокации украинских радикалов", — подчеркнул Умеров.Организация "Духовное управление мусульман Крыма" была создана на Украине, со штаб-квартирой в Киеве, в 2016 году в противовес Духовному управлению мусульман Республики Крым и Севастополя (Таврический муфтият), основанному в 1991 году с главным офисом в Симферополе. При этом крымские татары, проживающие в Крыму, назвали создание параллельного муфтията на Украине "абсурдом и очередной провокацией".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/krym-1780392909.html

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781425218.html

россия

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, севастополь, республика крым, таврический муфтият, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, религия