11:14 02.04.2022 (обновлено: 17:32 02.04.2022)
СМИ: греческие железнодорожники отказались перевозить бронетехнику США
КПГ: греческие железнодорожники отказались перевозить бронетехнику США к границам Украины
Техника армии США припаркованная в порту Александруполис, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 2 апр — РИА Новости. Рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказываются участвовать в перевозке натовской бронетехники из порта Александруполис к украинской границе, сообщает информационный портал Компартии Греции.
В последние дни в Александруполис приходят американские транспортные суда с бронетехникой, которую отправляют в Польшу. Сейчас под разгрузкой стоит Liberty King. Как сообщил начальник порта Константинос Хаджимихаил, по данным на 30 марта, в западную часть Польши отправили уже три полных железнодорожных состава.
Однако, по данным портала, железнодорожники отказываются обслуживать поезда и технически обеспечивать перевозку.
"Вот уже около двух недель на сотрудников машинного отделения в Салониках оказывается давление, чтобы они отправились в Александруполис. Изначально работодатель указывал, кому из сотрудников ехать, а получив отказ, сказал им "самим выбрать между собой". Когда снова никто не согласился переехать добровольно, он начал говорить об "обязательстве", сославшись на то, что в их трудовом договоре указано, что сотрудник может быть переведен в соответствии с потребностями компании", — говорится в сообщении.
Электромонтер, которому приказали быть в Александруполисе 2 апреля, ответил своему начальнику, что не поедет. Он настаивает на том, что железнодорожников нельзя задействовать для переброски натовских вооружений к границе Украины.
После попыток заставить сотрудников выполнить эту работу в ситуацию вмешались профсоюзы. Они приняли резолюцию с требованием не использовать греческую железную дорогу для перевозки военной техники и прекратить угрозы рабочим.
Документ поддержали полтора десятка местных профсоюзов, в том числе работников химической промышленности Северной Греции, частных служащих города Салоники, строителей, работников телекоммуникаций и информатики, пищевой промышленности, местных органов власти и муниципальных предприятий, отелей, предприятий общественного питания.
"Мы осуждаем угрозы работодателей в адрес сотрудников TrainOSE, которые отказались участвовать в техническом обеспечении машин, которые в эти дни перевозят танки НАТО из порта Александруполис. Это издевательство, когда работодатель говорит, что "вам все равно, что будут везти поезда, это ваша работа, и вы должны идти", — цитирует портал резолюцию.
Профсоюзы подчеркивают, что не статут соучастниками прохождения военной машины по территории Греции.
На видеозаписи, опубликованной на портале, можно видеть, как греческие коммунисты забрасывают краской эшелон с бронетехникой.
Накануне Компартия Греции провела в Афинах митинг против вовлечения Греции в события на Украине. По оценке полиции, в нем приняли участие пять тысяч человек.
США постоянно наращивают военную помощь Киеву. Нынешняя администрация Белого дома уже выделила на это 2,3 миллиарда долларов, причем 1,6 миллиарда — уже после начала российской спецоперации. Кроме того, еще 300 миллионов предоставит Пентагон. В этот пакет входят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронемашины, боеприпасы, приборы ночного видения и тому подобное.