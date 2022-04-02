https://ria.ru/20220402/ukraina-1781429302.html

ВКС и ракетные войска за ночь поразили 67 украинских военных объектов

ВКС и ракетные войска за ночь поразили 67 украинских военных объектов - РИА Новости, 02.04.2022

ВКС и ракетные войска за ночь поразили 67 украинских военных объектов

Российская авиация и ракетные войска за прошедшую ночь поразили 67 военных объектов Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T10:46

2022-04-02T10:46

2022-04-02T13:41

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

игорь конашенков

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска за прошедшую ночь поразили 67 военных объектов Украины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал он.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/mariupol-1781252315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Точечные удары ВС РФ по украинским позициям на окраине Марьинки Военные Донецкой народной республики контролируют 35% города Марьинка, заявил пятницу представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. "По Марьинке: на данный момент мы контролируем где-то 30-35% населенного пункта. Данный населенный пункт очень сильно укреплен в инженерном отношении, продвижение идет тяжело. Плюс мирные жители там остались", - сказал он в эфире Первого канала. 2022-04-02T10:46 true PT2M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, игорь конашенков