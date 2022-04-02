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Военные ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781427381.html
Военные ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки
Военные ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки - РИА Новости, 02.04.2022
Военные ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки
Подразделения ДНР овладели большей частью Новобахмутовки, идет бой с с силами ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T10:25
2022-04-02T11:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Подразделения ДНР овладели большей частью Новобахмутовки, идет бой с с силами ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригады", — сказал он.Конашенков уточнил, что за ночь в этом районе уничтожены до 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Минобороны РФ: Подразделения ДНР овладели большей частью Новобахмутовки
Подразделения ДНР овладели большей частью Новобахмутовки, идет бой с с силами ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригады", — сказал он. Конашенков уточнил, что за ночь в этом районе уничтожены до 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея.
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в мире, признание днр и лнр в россии
10:25 02.04.2022 (обновлено: 11:57 02.04.2022)
 
Военные ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки

Минобороны России сообщило о взятии военными ДНР под контроль большей части Новобахмутовки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Подразделения ДНР овладели большей частью Новобахмутовки, идет бой с с силами ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригады", — сказал он.
Конашенков уточнил, что за ночь в этом районе уничтожены до 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
09:11
Украинская сторона шантажирует семьи пленных, заявила омбудсмен ЛНР
 
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