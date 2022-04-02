https://ria.ru/20220402/ukraina-1781427381.html

Военные ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки

Военные ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки - РИА Новости, 02.04.2022

Военные ДНР взяли под контроль большую часть Новобахмутовки

Подразделения ДНР овладели большей частью Новобахмутовки, идет бой с с силами ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T10:25

2022-04-02T10:25

2022-04-02T11:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Подразделения ДНР овладели большей частью Новобахмутовки, идет бой с с силами ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригады", — сказал он.Конашенков уточнил, что за ночь в этом районе уничтожены до 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/plennye-1781418043.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: Подразделения ДНР овладели большей частью Новобахмутовки Подразделения ДНР овладели большей частью Новобахмутовки, идет бой с с силами ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригады", — сказал он. Конашенков уточнил, что за ночь в этом районе уничтожены до 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея. 2022-04-02T10:25 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии