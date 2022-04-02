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Кадыров заявил, что нацисты в Мариуполе "загнаны в угол" - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781425532.html
Кадыров заявил, что нацисты в Мариуполе "загнаны в угол"
Кадыров заявил, что нацисты в Мариуполе "загнаны в угол" - РИА Новости, 02.04.2022
Кадыров заявил, что нацисты в Мариуполе "загнаны в угол"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол, у них есть только два "очевидных выбора": добровольно сложить оружие или... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T10:18
2022-04-02T10:18
обострение ситуации в днр и лнр
александр семенов (ученый)
донецкая народная республика
россия
владимир путин
донецк (днр)
telegram (приложение)
признание днр и лнр в россии
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ГРОЗНЫЙ, 2 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол, у них есть только два "очевидных выбора": добровольно сложить оружие или смерть "без почестей"."Нацисты загнаны в угол и у них есть только два очевидных выбора: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их продырявленные насквозь тела придадут земле без всяких почестей и памятных плит. Таков окончательный исход",- написал Кадыров в Telegram-канале.Он в очередной раз напомнил, что боевики нацбатальонов удерживают в заложниках тысячи мирных жителей, чем усложняют задачу российским войскам."В данный момент основное скопление боевиков сосредоточено именно в левобережном районе города, в частности, на территории металлургического комбината "Азовсталь". Периодически боевиками предпринимаются совершенно абсурдные попытки покинуть территорию. Тем самым нацики лишний раз демонстрируют свою истинную сущность, сущность грызунов-вредителей", - добавила глава Чечни.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781421471.html
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донецкая народная республика
россия
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александр семенов (ученый), донецкая народная республика, россия, владимир путин, донецк (днр), telegram (приложение), признание днр и лнр в россии, безопасность
10:18 02.04.2022
 
Кадыров заявил, что нацисты в Мариуполе "загнаны в угол"

Глава Чечни Кадыров заявил, что нацисты в Мариуполе "загнаны в угол"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 2 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол, у них есть только два "очевидных выбора": добровольно сложить оружие или смерть "без почестей".
"Нацисты загнаны в угол и у них есть только два очевидных выбора: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их продырявленные насквозь тела придадут земле без всяких почестей и памятных плит. Таков окончательный исход",- написал Кадыров в Telegram-канале.
Он в очередной раз напомнил, что боевики нацбатальонов удерживают в заложниках тысячи мирных жителей, чем усложняют задачу российским войскам.
"В данный момент основное скопление боевиков сосредоточено именно в левобережном районе города, в частности, на территории металлургического комбината "Азовсталь". Периодически боевиками предпринимаются совершенно абсурдные попытки покинуть территорию. Тем самым нацики лишний раз демонстрируют свою истинную сущность, сущность грызунов-вредителей", - добавила глава Чечни.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
09:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шестнадцать мирных жителей пострадали в Мариуполе из-за обстрелов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
03:21
США выделят Украине дополнительную военную помощь на 300 миллионов долларов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлександр Семенов (ученый)Донецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДонецк (ДНР)Telegram (приложение)Признание ДНР и ЛНР в РоссииБезопасность
 
 
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