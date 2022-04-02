https://ria.ru/20220402/ukraina-1781425532.html

Кадыров заявил, что нацисты в Мариуполе "загнаны в угол"

Кадыров заявил, что нацисты в Мариуполе "загнаны в угол" - РИА Новости, 02.04.2022

Кадыров заявил, что нацисты в Мариуполе "загнаны в угол"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол, у них есть только два "очевидных выбора": добровольно сложить оружие или... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T10:18

2022-04-02T10:18

2022-04-02T10:18

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ГРОЗНЫЙ, 2 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские нацисты в Мариуполе загнаны в угол, у них есть только два "очевидных выбора": добровольно сложить оружие или смерть "без почестей"."Нацисты загнаны в угол и у них есть только два очевидных выбора: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их продырявленные насквозь тела придадут земле без всяких почестей и памятных плит. Таков окончательный исход",- написал Кадыров в Telegram-канале.Он в очередной раз напомнил, что боевики нацбатальонов удерживают в заложниках тысячи мирных жителей, чем усложняют задачу российским войскам."В данный момент основное скопление боевиков сосредоточено именно в левобережном районе города, в частности, на территории металлургического комбината "Азовсталь". Периодически боевиками предпринимаются совершенно абсурдные попытки покинуть территорию. Тем самым нацики лишний раз демонстрируют свою истинную сущность, сущность грызунов-вредителей", - добавила глава Чечни.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781421471.html

https://ria.ru/20220402/pomosch-1781408259.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

александр семенов (ученый), донецкая народная республика, россия, владимир путин, донецк (днр), telegram (приложение), признание днр и лнр в россии, безопасность