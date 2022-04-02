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Медведев прокомментировал позицию России по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 02.04.2022
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Медведев прокомментировал позицию России по вступлению Украины в ЕС
Медведев прокомментировал позицию России по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 02.04.2022
Медведев прокомментировал позицию России по вступлению Украины в ЕС
Если Украина хочет вступить в Евросоюз, то пусть вступает, но ей нужно помнить об опыте Черногории и Македонии, которые смогли попасть туда только через НАТО,... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T10:07
2022-04-02T12:45
в мире
признание днр и лнр в россии
россия
вашингтон (город)
нато
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Если Украина хочет вступить в Евросоюз, то пусть вступает, но ей нужно помнить об опыте Черногории и Македонии, которые смогли попасть туда только через НАТО, написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что "вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину"."Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе как через НАТО. Это взаимозависимые организации", — написал он. По-европейски, политкорректно говоря, это называется "партнеры", добавил Медведев.Он отметил, что "НАТО в отношениях с ЕС старший партнер, более зрелый", поэтому "Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться"."А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак", — написал он."Хотя бывает по-разному", — добавил Медведев.Зампред Совбеза также напомнил, что Украина хочет в ЕС "давно и искренне", "а потом раз — и перехотела" и очень захотела вступить сразу в НАТО."И тоже просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась. Вроде поняла, что не хочет ее саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа", — отметил он.
https://ria.ru/20220402/evropa-1781387825.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, россия, вашингтон (город), нато
10:07 02.04.2022 (обновлено: 12:45 02.04.2022)
 
Медведев прокомментировал позицию России по вступлению Украины в ЕС

Медведев о позиции России: если Украина хочет вступить в ЕС, пускай, но кто бы предложил

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Если Украина хочет вступить в Евросоюз, то пусть вступает, но ей нужно помнить об опыте Черногории и Македонии, которые смогли попасть туда только через НАТО, написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Теперь Украина снова захотела в ЕС. Пуще прежнего. И все бы ничего. Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена", — сказал он.

Медведев отметил, что "вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину".
"Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе как через НАТО. Это взаимозависимые организации", — написал он. По-европейски, политкорректно говоря, это называется "партнеры", добавил Медведев.
Он отметил, что "НАТО в отношениях с ЕС старший партнер, более зрелый", поэтому "Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться".
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"А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак", — написал он.
"Хотя бывает по-разному", — добавил Медведев.
Зампред Совбеза также напомнил, что Украина хочет в ЕС "давно и искренне", "а потом раз — и перехотела" и очень захотела вступить сразу в НАТО.
"И тоже просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась. Вроде поняла, что не хочет ее саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа", — отметил он.
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