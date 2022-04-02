Украинские войска за час обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за час обстреляли три населенных пункта в ДНР, выпустив 10 мин
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли три населенных пункта, в частности Горловку и Донецк, выпустив 10 мин, три снаряда и четыре гранаты, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению… н.п. Ленинское – н.п. Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено четыре мины калибром 82 мм… н.п. Новгородское – н.п. Железная Балка: выпущено шесть мин калибром 82 мм, четыре гранаты СПГ… н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрелы были зафиксированы с 7.20 до 8.17.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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