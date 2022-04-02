https://ria.ru/20220402/ukraina-1781416419.html
В Германии заявили, что "ни в коем случае" не задействуют ВС на Украине
В Германии заявили, что "ни в коем случае" не задействуют ВС на Украине - РИА Новости, 02.04.2022
В Германии заявили, что "ни в коем случае" не задействуют ВС на Украине
Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн заявил, что страна "ни в коем случае" не будет задействовать свои силы на территории Украины. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T08:37
2022-04-02T08:37
2022-04-02T08:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
германия
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БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн заявил, что страна "ни в коем случае" не будет задействовать свои силы на территории Украины."В силе то, что говорили и федеральный канцлер, и президент США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины", - сказал Цорн в интервью изданию Welt.
https://ria.ru/20220402/krakh-1781410786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, германия
08:37 02.04.2022 (обновлено: 08:43 02.04.2022)
В Германии заявили, что "ни в коем случае" не задействуют ВС на Украине
В бундесвере заявили, что Германия "ни в коем случае" не задействует силы на Украине