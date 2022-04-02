https://ria.ru/20220402/ukraina-1781416419.html

В Германии заявили, что "ни в коем случае" не задействуют ВС на Украине

В Германии заявили, что "ни в коем случае" не задействуют ВС на Украине - РИА Новости, 02.04.2022

В Германии заявили, что "ни в коем случае" не задействуют ВС на Украине

Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн заявил, что страна "ни в коем случае" не будет задействовать свои силы на территории Украины. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T08:37

2022-04-02T08:37

2022-04-02T08:43

обострение ситуации в днр и лнр

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германия

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БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн заявил, что страна "ни в коем случае" не будет задействовать свои силы на территории Украины."В силе то, что говорили и федеральный канцлер, и президент США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины", - сказал Цорн в интервью изданию Welt.

https://ria.ru/20220402/krakh-1781410786.html

германия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, германия