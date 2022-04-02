08:25 02.04.2022 (обновлено: 08:44 02.04.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 14 снарядов за десять минут
Попадание снаряда в жилом доме в Горловке
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска утром в субботу обстреляли Горловку и Донецк в Донецкой народной республике, выпустив 14 снарядов за 10 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению <…> н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; <…> н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый обстрел был зафиксирован в 8.00 (совпадает с мск), второй – в 8.10.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.