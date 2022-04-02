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Пушилин издал указ об управлении имуществом в освобожденных районах ДНР - РИА Новости, 02.04.2022
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Пушилин издал указ об управлении имуществом в освобожденных районах ДНР
Пушилин издал указ об управлении имуществом в освобожденных районах ДНР - РИА Новости, 02.04.2022
Пушилин издал указ об управлении имуществом в освобожденных районах ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин издал в пятницу указ о некоторых вопросах управления имуществом на территории освобожденных населенных пунктов... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T01:19
2022-04-02T01:19
денис пушилин
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин издал в пятницу указ о некоторых вопросах управления имуществом на территории освобожденных населенных пунктов ДНР.В указе отмечается, что расположенное на территории освобожденных населенных пунктов ДНР движимое и недвижимое имущество (за исключением жилищного фонда), которое являлось государственной и коммунальной собственностью Украины, подлежит учету как государственная собственность ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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денис пушилин, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
01:19 02.04.2022
 
Пушилин издал указ об управлении имуществом в освобожденных районах ДНР

Пушилин издал указ об управлении имуществом на территории освобожденных районов ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин издал в пятницу указ о некоторых вопросах управления имуществом на территории освобожденных населенных пунктов ДНР.
В указе отмечается, что расположенное на территории освобожденных населенных пунктов ДНР движимое и недвижимое имущество (за исключением жилищного фонда), которое являлось государственной и коммунальной собственностью Украины, подлежит учету как государственная собственность ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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