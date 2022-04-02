https://ria.ru/20220402/ugol-1781401644.html

"Углю повезло": эксперт рассказал, что происходит с ценами на это топливо

"Углю повезло": эксперт рассказал, что происходит с ценами на это топливо - РИА Новости, 02.04.2022

"Углю повезло": эксперт рассказал, что происходит с ценами на это топливо

Российский уголь не имеет такой яркой "политической окраски", как газ, считает старший эксперт сектора "Энергетические рынки" ИЭФ Александр Титов. В интервью... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T02:15

2022-04-02T02:15

2022-04-02T12:57

экономика

россия

александр титов

энергетика

нефть

природный газ

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российский уголь не имеет такой яркой "политической окраски", как газ, считает старший эксперт сектора "Энергетические рынки" ИЭФ Александр Титов. В интервью радио Sputnik он рассказал о ситуации с этим видом топлива на мировом рынке.Несмотря на то, что рынок угля тоже затронули санкции Запада в отношении России, он в меньшей степени подвержен влиянию политических факторов, чем рынки нефти и газа, полагает Титов.Трудности с доставкой российского угля потребителям, возникшие в последнее время, могут привести к росту цен на этот энергоноситель, прогнозирует эксперт."Цены на уголь должны вырасти. Та ситуация, которая сейчас есть, в моменте повышает стоимость угля. Российские производители рады больше добывать и продавать, но не могут (поставки угля из России затруднены из-за проблем с логистикой. — Прим. ред.), а миру уголь требуется", — пояснил он.Попытки восполнить нехватку угля за счет других поставщиков, не российских, вряд ли увенчаются успехом, продолжил Титов.В краткосрочной перспективе цены на уголь, оказавшийся почти вне политики, будут оставаться высокими, уверен он. Но приблизительно через пять лет спрос на этот вид топлива перестанет расти, уточнил эксперт."Есть долгосрочный тренд, что от угля будут отказываться (потому что это экологически грязный вид топлива. — Прим. ред.). Думаю, что через пять лет роста спроса на уголь уже не будет", — предположил Титов.

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

https://ria.ru/20220327/gazoprovod-1780261291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, александр титов, энергетика, нефть, природный газ