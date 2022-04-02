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"Углю повезло": эксперт рассказал, что происходит с ценами на это топливо - РИА Новости, 02.04.2022
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"Углю повезло": эксперт рассказал, что происходит с ценами на это топливо
"Углю повезло": эксперт рассказал, что происходит с ценами на это топливо - РИА Новости, 02.04.2022
"Углю повезло": эксперт рассказал, что происходит с ценами на это топливо
Российский уголь не имеет такой яркой "политической окраски", как газ, считает старший эксперт сектора "Энергетические рынки" ИЭФ Александр Титов. В интервью... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T02:15
2022-04-02T12:57
экономика
россия
александр титов
энергетика
нефть
природный газ
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российский уголь не имеет такой яркой "политической окраски", как газ, считает старший эксперт сектора "Энергетические рынки" ИЭФ Александр Титов. В интервью радио Sputnik он рассказал о ситуации с этим видом топлива на мировом рынке.Несмотря на то, что рынок угля тоже затронули санкции Запада в отношении России, он в меньшей степени подвержен влиянию политических факторов, чем рынки нефти и газа, полагает Титов.Трудности с доставкой российского угля потребителям, возникшие в последнее время, могут привести к росту цен на этот энергоноситель, прогнозирует эксперт."Цены на уголь должны вырасти. Та ситуация, которая сейчас есть, в моменте повышает стоимость угля. Российские производители рады больше добывать и продавать, но не могут (поставки угля из России затруднены из-за проблем с логистикой. — Прим. ред.), а миру уголь требуется", — пояснил он.Попытки восполнить нехватку угля за счет других поставщиков, не российских, вряд ли увенчаются успехом, продолжил Титов.В краткосрочной перспективе цены на уголь, оказавшийся почти вне политики, будут оставаться высокими, уверен он. Но приблизительно через пять лет спрос на этот вид топлива перестанет расти, уточнил эксперт."Есть долгосрочный тренд, что от угля будут отказываться (потому что это экологически грязный вид топлива. — Прим. ред.). Думаю, что через пять лет роста спроса на уголь уже не будет", — предположил Титов.
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экономика, россия, александр титов, энергетика, нефть, природный газ
02:15 02.04.2022 (обновлено: 12:57 02.04.2022)
 
"Углю повезло": эксперт рассказал, что происходит с ценами на это топливо

Эксперт Титов: трудности с доставкой российского угля могут привести к росту цен на него

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российский уголь не имеет такой яркой "политической окраски", как газ, считает старший эксперт сектора "Энергетические рынки" ИЭФ Александр Титов. В интервью радио Sputnik он рассказал о ситуации с этим видом топлива на мировом рынке.
Несмотря на то, что рынок угля тоже затронули санкции Запада в отношении России, он в меньшей степени подвержен влиянию политических факторов, чем рынки нефти и газа, полагает Титов.
"Углю отчасти повезло, потому что он не так "политически окрашен", как газ, например. Если про газ европейцы говорят, что это энергетическое оружие России, то уголь во время таких дискуссий обходят стороной. Это немного уголь поддерживает", — такое мнение высказал Титов.
Трудности с доставкой российского угля потребителям, возникшие в последнее время, могут привести к росту цен на этот энергоноситель, прогнозирует эксперт.
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"Цены на уголь должны вырасти. Та ситуация, которая сейчас есть, в моменте повышает стоимость угля. Российские производители рады больше добывать и продавать, но не могут (поставки угля из России затруднены из-за проблем с логистикой. — Прим. ред.), а миру уголь требуется", — пояснил он.
Попытки восполнить нехватку угля за счет других поставщиков, не российских, вряд ли увенчаются успехом, продолжил Титов.
"Его могут начать попробовать закупать в других местах, но и там лишних мощностей (чтобы обеспечить всех потребителей. — Прим. ред.) тоже нет", — добавил эксперт.
В краткосрочной перспективе цены на уголь, оказавшийся почти вне политики, будут оставаться высокими, уверен он. Но приблизительно через пять лет спрос на этот вид топлива перестанет расти, уточнил эксперт.
"Есть долгосрочный тренд, что от угля будут отказываться (потому что это экологически грязный вид топлива. — Прим. ред.). Думаю, что через пять лет роста спроса на уголь уже не будет", — предположил Титов.
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ЭкономикаРоссияАлександр ТитовЭнергетикаНефтьПриродный газ
 
 
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