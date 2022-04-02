https://ria.ru/20220402/ubiystvo-1781436102.html

СМИ: Турция передаст дело убитого журналиста Хашукджи Саудовской Аравии

СМИ: Турция передаст дело убитого журналиста Хашукджи Саудовской Аравии - РИА Новости, 02.04.2022

СМИ: Турция передаст дело убитого журналиста Хашукджи Саудовской Аравии

Минюст Турции принял решение передать дело об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи Саудовской Аравии, передает агентство "Анадолу". РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T11:43

2022-04-02T11:43

2022-04-02T11:43

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джамаль хашукджи

стамбул

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саудовская аравия

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АНКАРА, 2 апр – РИА Новости. Минюст Турции принял решение передать дело об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи Саудовской Аравии, передает агентство "Анадолу".Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признать, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело."Министерство юстиции Турции приняло решение о передаче дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи судебным инстанциям Саудовской Аравии. Соответствующее решение министерства направлено в Стамбульскую прокуратуру", - передает агентство.Уточняется, что по делу проходят 26 лиц, причастных к резонансному убийству в саудовской дипмиссии. В рамках расследования были установлены личности восьми из 15 человек, прибывших из Саудовской Аравии для убийства Хашукджи."Семнадцатого октября 2021 года с санкции прокуратуры и разрешения саудовской стороны были проведены обыски в генконсульстве. Были взяты показания 20 сотрудников дипмиссии, в том числе водителя, техперсонала, сотрудников бухгалтерии и отдела по связям с общественностью. Итоги следствия были переданы в 11-й суд по тяжким преступлениям города Стамбула. В уголовном деле фигурируют имена 20 обвиняемых: все они были объявлены в международный розыск. Окончательное решение по делу убийства колумниста газеты Washington Post Джамаля Хашукджи будет принято Стамбульской прокуратурой", - уточнило агентство.В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.

https://ria.ru/20211208/frantsiya-1762763342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, джамаль хашукджи, стамбул, турция, саудовская аравия