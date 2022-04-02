https://ria.ru/20220402/turtsiya-1781447570.html

Минобороны Турции заявило об отсутствии угрозы в Черном море для судов

Минобороны Турции заявило об отсутствии угрозы в Черном море для судов - РИА Новости, 02.04.2022

Минобороны Турции заявило об отсутствии угрозы в Черном море для судов

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил об отсутствии угрозы для судоходства в Черном море после обнаружения дрейфующих мин. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T13:45

2022-04-02T13:45

2022-04-02T14:34

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АНКАРА, 2 апр – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил об отсутствии угрозы для судоходства в Черном море после обнаружения дрейфующих мин.Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией. ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet."На данный момент проблем для судоходства нет", - приводит слова Акара агентство "Анадолу".Министр также отметил, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.По его словам, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины."Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране", - сказал Акар.Он отметил, что Турция продолжает поставки гуманитарной помощи украинскому народу.Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с российским и украинским коллегами, Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым. По его словам, также состоялась его личная встреча в Стамбуле с Резниковым.Турецкий министр также сообщил об активных контактах с РФ и Украиной и по вопросу безопасного выхода турецких судов из украинских портов. Кроме того, Акар заявил о важности достижения договоренностей по прекращению огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/miny-1781302836.html

https://ria.ru/20220331/miny-1781176032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, украина, турция