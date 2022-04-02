https://ria.ru/20220402/tualet-1781464311.html
Пушков посоветовал европейцам не смывать в туалете назло Путину
Пушков посоветовал европейцам не смывать в туалете назло Путину - РИА Новости, 02.04.2022
Пушков посоветовал европейцам не смывать в туалете назло Путину
Сенатор Алексей Пушков предложил европейцам оригинальный способ проявить свою солидарность с Украиной, иронизируя над предложением европейского комиссара по... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:51
2022-04-02T16:51
2022-04-02T17:27
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предложил европейцам оригинальный способ проявить свою солидарность с Украиной, иронизируя над предложением европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер использовать меньше воды в душе и приговаривать "получи, Путин"."Можно еще также не спускать унитаз. Эта "мера" даже покруче будет", — написал политик в своем телеграм-канале.Вестагер озвучила свое неоднозначное предложение 30 марта в эфире POLITICO Live.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781445324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, европа, украина, в мире
16:51 02.04.2022 (обновлено: 17:27 02.04.2022)
Пушков посоветовал европейцам не смывать в туалете назло Путину
Сенатор Пушков: европейцы могут не смывать в туалете, чтобы насолить Путину