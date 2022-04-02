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Эксперт рассказала, что будет с ценами на электронику
Эксперт рассказала, что будет с ценами на электронику - РИА Новости, 02.04.2022
Эксперт рассказала, что будет с ценами на электронику
После сильного рывка цен на рынке электроники происходит очевидный откат и стабилизация, рассказала агентству "Прайм" digital-директор коммуникационного... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T03:20
2022-04-02T03:20
2022-04-02T12:55
общество
россия
мария сорвачева
svoboda agency
ситилинк
цены
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. После сильного рывка цен на рынке электроники происходит очевидный откат и стабилизация, рассказала агентству "Прайм" digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева.Так, по информации интернет-ретейлера "Ситилинк", в свете укрепления рубля ряд ноутбуков дешевеют на 20 процентов.В дальнейшем не стоит ждать повышения цен и дефицита, поскольку рынок электроники частично уже перестроил логистику и продолжает двигаться в этом направлении, отметила эксперт."В любом случае отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении не стоит ожидать повышения цен и дефицита", — заключила Сорвачева.
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общество, россия, мария сорвачева, svoboda agency, ситилинк, цены
03:20 02.04.2022 (обновлено: 12:55 02.04.2022)
Эксперт рассказала, что будет с ценами на электронику
Эксперт Сорвачева: в дальнейшем не стоит ждать повышения цен на электронику