https://ria.ru/20220402/tseny-1781403617.html

Эксперт рассказала, что будет с ценами на электронику

Эксперт рассказала, что будет с ценами на электронику - РИА Новости, 02.04.2022

Эксперт рассказала, что будет с ценами на электронику

После сильного рывка цен на рынке электроники происходит очевидный откат и стабилизация, рассказала агентству "Прайм" digital-директор коммуникационного... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T03:20

2022-04-02T03:20

2022-04-02T12:55

общество

россия

мария сорвачева

svoboda agency

ситилинк

цены

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. После сильного рывка цен на рынке электроники происходит очевидный откат и стабилизация, рассказала агентству "Прайм" digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева.Так, по информации интернет-ретейлера "Ситилинк", в свете укрепления рубля ряд ноутбуков дешевеют на 20 процентов.В дальнейшем не стоит ждать повышения цен и дефицита, поскольку рынок электроники частично уже перестроил логистику и продолжает двигаться в этом направлении, отметила эксперт."В любом случае отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении не стоит ожидать повышения цен и дефицита", — заключила Сорвачева.

https://ria.ru/20220401/defitsit-1781188930.html

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общество, россия, мария сорвачева, svoboda agency, ситилинк, цены